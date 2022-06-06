  • USD: 16,56 - 16,59
  • EURO: 17,78 - 17,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı kendisini platformdaki "sahte hesaplar" hakkında yeterince bilgi vermediğini ifade ederek, 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasını feshetmekle tehdit etti.

Ekleme: 6.06.2022 - 19:16 Güncelleme: 6.06.2022 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki sahte hesap tartışması devam ediyor. Musk Twitter'a yazdığı mektupta, Twitter'ı platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi edinme hakkına 'direnmek ve engellemekle' suçlayarak, bunun 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasının şartlarının 'açık bir şekilde ihlali' olarak nitelendirdi.

Musk adına Skadden Hukuk Bürosu'ndan avukat Mike Ringler tarafından Twitter'a gönderilen mektupta, 'Bay Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar' denildi.

Devralma anlaşmasının Twitter'ın Musk'ın talep ettiği verileri sağlamasını gerektirdiği ifade edilen mektupta, Twitter'ın sadece anlaşmanın tamamlanmasına yardımcı olmak gibi sınırlı bir amaçla bilgi sağlaması gerektiği yönündeki iddiasına itiraz edilerek, 'Twitter, işlemin tamamlanmasıyla ilgili herhangi bir makul ticari amaç için bilgi ve veri sağlamakla yükümlüdür' denildi.

Musk'ın Twitter'ın devralma anlaşmasındaki yükümlülüklerini şeffaf bir şekilde yerine getirmeyi reddettiğine inandığı aktarılan mektupta, Musk'ın sahte hesaplar için istediği bilgilerin sağlanmamasının Twitter'ın söz konusu verileri sakladığı konusunda daha fazla şüpheye neden olduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta, Musk'ın gizlilik anlaşması dahilinde sahte hesaplar hakkındaki verileri gözden geçirmeyi kabul edeceği ve anlaşma gerçekleşmezse 'rekabet açısından hassas olan bu bilgileri' kullanmayacağı aktarıldı.

Musk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, ekibinin sahte hesapların sayısını hesaplamak için bir analiz yapacağını belirtmiş, ancak Twitter bu analiz dahilinde doğru bir sayı elde etmek için halka açık olmayan bilgilerin gerekli olacağını açıklamıştı.

TWİTTER'IN HİSSELERİ YÜZDE 5'E YAKIN DÜŞTÜ

Twitter'ın hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5'e yakın değer kaybederek, 39,05 dolarla Musk'ın 54,20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kaldı. Twitter, Musk'ın feshi tehdidi hakkında ise henüz açıklama yapmadı.

Musk, Twitter'ı devralma anlaşmasını geçici olarak askıya almıştı. Musk 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'ı devralma anlaşmasının, şirketin sahte hesapları nedeniyle 'geçici olarak askıya alındığını' belirtmiş, 'Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar bekleyen Twitter anlaşması, geçici olarak askıya alındı' demişti.

Bazı analistler ise Musk'ın bu hareketini Twitter'ı daha düşük bir fiyata satın almak için bir pazarlık taktiği olarak yorumladı.
İntikal ve Hazırlık Tatbikatı 20-28 Haziran'da düzenlenecek!
Bakan Bilgin tarihi kararı bir bir anlattı: Devrim niteliğinde bir değişim!
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan açıkladı: Turkey değil 'Türkiye' diyeceksiniz!
Türk donanmasına 'Ukrayna' görevi!
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Borsada tarihi zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı!
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuru
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: PKK’nın Suriye’deki işgalinin sorumlusu Erdoğan
Muhalif basın rezaleti 'imam hatibe' mal etmeye çalışarak kara propagandaya kalkıştı: MEB'den resmi açıklama geldi
Yunanistan'ı korku sardı: Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor
Bakan Nebati'den 'Enflasyon' açıklaması: Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz
Açık açık tehdit etti! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar
Erdoğan 'Kimler köstek olacak göreceğiz' demişti: Esed rejiminden yeni operasyona itiraz geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
İstanbul'da sıcak saatler! Şüpheli çantadan bomba çıktı
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması! Financial Times yazdı, detaylar sır gibi saklanıyor
Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Elon Musk'tan '44 milyar dolarlık anlaşma' tehditi!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Emekliye zam! En az 4.465 TL yolda!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Otobüste genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın ifadeleri pes dedirtti!

Poşet çaydaki büyük tehlike! 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi!

Poşet çaydaki büyük tehlike! 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi!

Köy meydanında yakalandı! Çığlık gibi ses çıkarıyor, et yiyor!

Köy meydanında yakalandı! Çığlık gibi ses çıkarıyor, et yiyor!