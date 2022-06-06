Çöpe atılan sebzeleri görüntüleyen vatandaştan isyan!

Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir vatandaş, çöpe dökülen yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, isyan etti.Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren vatandaş, 'Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş burada, ve burada kamyonlarca, tonlarca ürün var.' dedi.Vatandaş, sözlerinin devamında 'Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?' diye konuştu.