  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı

İstanbul'da hafta sonu nefes almak isteyenlerin uğrak mekanlarının başında Büyükada geliyor. Ancak Büyükada bu aralar salgınla boğuşuyor. Büyükada'da 4 ayda 700 kedi öldü. İstanbul Büyükada'da yaşayan hayvanseverlerin bir kısmı, 4 ayda yaklaşık 700 kedinin Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldüğünü iddia ederek belediyeyi sorumlu tutttu. Büyükada'nın yerel hayvan koruma görevlisi ve hukukçu İrem Berksoy, CHP'li Adalar Belediyesi'ni "Hiçbir kayıt tutmayan ve aslında bu kayıtları tutmadığından ilaç takip sistemine de kaydolmadığı için İl Tarım Müdürlüğünün yaptığı denetim sonucu idari para cezası alan belediyenin FIP vakalarına ilişkin kayıt tutmuş olmasını zaten bekleyemeyiz" ifadeleriyle suçladı.

Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Ekleme: 6.06.2022 - 13:06 Güncelleme: 6.06.2022 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı

700 kedinin Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldüğünü iddia ederek belediyeyi sorumlu tutarken, bir kısmı ise bu seviyede bir salgının
yaşanmadığını ileri sürüyor.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Büyükada'daki kedilerde FIP hastalığı salgını yaşandığı, bu nedenle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğü
iddia edildi. Haberde, Büyükada'da bulunan hayvanseverlerin, bulaşıcı hastalığa karşı karantina odaları hazırladıkları da öne sürüldü.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükadalı hayvanseverler arasında yer alan, STK gönüllüsü ve eski veteriner teknikeri Sultan Güler, bunun zaman zaman ortaya çıkan ancak kedi popülasyonuna göre değişim gösteren bir hastalık olduğunu ifade etti.

Hastalığın görülmesinde hayvanların yer değiştirmesinin önemli bir kriter olduğunu belirten Güler, bu hayvanlara ayrı yerlerde bakılması gerektiğini anlattı. Güler, hasta bir kediden diğerlerine bulaşabilen FIP'in genellikle ölümle sonuçlandığına dikkati çekti.

Ortaya atılan iddiaların afaki olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti: 'Çünkü neden? 700 hayvan ölse her sokakta en az 5-10 hayvan ölüsü görmemiz gerekirdi. Bunları göremiyoruz. Neye göre bu rakamı tespit etmişler? Kim tespit etmiş, nasıl tespit etmiş? Bu iddiayı ortaya atanların bunu açıklaması ve belgelemesi gerekir.
İstanbul'da sıcak saatler! Şüpheli çantadan bomba çıktı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması! Financial Times yazdı, detaylar sır gibi saklanıyor
Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...
Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar
İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...
TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının yardımcısınu SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları... Şüpheli uçak yaklaşınca çantasını toplayıp kaçtı
Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!
ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi: Hepsi yine sahneye çıktı
3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak
Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
İletişim Başkanı Altun: Terör meselesinin pazarlığı olmaz
'Made in Türkiye' İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı
Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde!
Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...