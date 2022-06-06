Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı

İstanbul'da hafta sonu nefes almak isteyenlerin uğrak mekanlarının başında Büyükada geliyor. Ancak Büyükada bu aralar salgınla boğuşuyor. Büyükada'da 4 ayda 700 kedi öldü. İstanbul Büyükada'da yaşayan hayvanseverlerin bir kısmı, 4 ayda yaklaşık 700 kedinin Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldüğünü iddia ederek belediyeyi sorumlu tutttu. Büyükada'nın yerel hayvan koruma görevlisi ve hukukçu İrem Berksoy, CHP'li Adalar Belediyesi'ni "Hiçbir kayıt tutmayan ve aslında bu kayıtları tutmadığından ilaç takip sistemine de kaydolmadığı için İl Tarım Müdürlüğünün yaptığı denetim sonucu idari para cezası alan belediyenin FIP vakalarına ilişkin kayıt tutmuş olmasını zaten bekleyemeyiz" ifadeleriyle suçladı.

700 kedinin Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldüğünü iddia ederek belediyeyi sorumlu tutarken, bir kısmı ise bu seviyede bir salgınınyaşanmadığını ileri sürüyor.Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Büyükada'daki kedilerde FIP hastalığı salgını yaşandığı, bu nedenle 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğüiddia edildi. Haberde, Büyükada'da bulunan hayvanseverlerin, bulaşıcı hastalığa karşı karantina odaları hazırladıkları da öne sürüldü.Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükadalı hayvanseverler arasında yer alan, STK gönüllüsü ve eski veteriner teknikeri Sultan Güler, bunun zaman zaman ortaya çıkan ancak kedi popülasyonuna göre değişim gösteren bir hastalık olduğunu ifade etti.Hastalığın görülmesinde hayvanların yer değiştirmesinin önemli bir kriter olduğunu belirten Güler, bu hayvanlara ayrı yerlerde bakılması gerektiğini anlattı. Güler, hasta bir kediden diğerlerine bulaşabilen FIP'in genellikle ölümle sonuçlandığına dikkati çekti.Ortaya atılan iddiaların afaki olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti: 'Çünkü neden? 700 hayvan ölse her sokakta en az 5-10 hayvan ölüsü görmemiz gerekirdi. Bunları göremiyoruz. Neye göre bu rakamı tespit etmişler? Kim tespit etmiş, nasıl tespit etmiş? Bu iddiayı ortaya atanların bunu açıklaması ve belgelemesi gerekir.