Bu yıl Türkiye'de en çok satan otomobillerin listesi belli oldu!
ODD'nin açıkladığı Türkiye otomotiv pazarı 2022 Ocak-Mayıs verilerine göre en çok satan 10 otomobil markası ve modeli belli oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak kayda geçti.
Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.
Tedarik sıkıntılarının devam ettiği pazarda, vatandaşlar bayilerde araç bulmakta zorlanıyor ve fiyatlar sürekli artıyor.
En çok satan 10 marka
Marka olarak baktığımızda, ilk 5 aylık dönemde 32 bin 477 adetle Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. Fiat, 27 bin 550 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 19 bin 879 satışla ilk üçü tamamlıyor.
Renault - 32 bin 477
Fiat - 27 bin 550
Volkswagen - 19 bin 879
Hyundai - 18 bin 757
Toyota - 15 bin 507
Dacia - 14 bin 530
Opel - 10 bin 970
Honda - 9 bin 766
Citroen - 8 bin 170
Peugeot - 7 bin 969
En çok satan 10 model
İlk beş aylık dönemdeki listeye baktığımızda, en çok satılan otomobilin son ayda yaptığı atakla Egea Sedan olduğunu görüyoruz. Toplam 19 bin 364 adet satılan popüler modeli 17 bin 104 adetle Clio takip ediyor.
Egea Sedan - 19 bin 364
Clio - 17 bin 104
Corolla - 14 bin 065
Duster - 10 bin 812
Megane Sedan - 7 bin 421
Egea Cross - 7 bin 291
Taliant - 5 bin 988
Bayon - 5 bin 856
i20 - 5 bin 579
Polo - 4 bin 781
Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.
Tedarik sıkıntılarının devam ettiği pazarda, vatandaşlar bayilerde araç bulmakta zorlanıyor ve fiyatlar sürekli artıyor.
En çok satan 10 marka
Marka olarak baktığımızda, ilk 5 aylık dönemde 32 bin 477 adetle Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. Fiat, 27 bin 550 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 19 bin 879 satışla ilk üçü tamamlıyor.
Renault - 32 bin 477
Fiat - 27 bin 550
Volkswagen - 19 bin 879
Hyundai - 18 bin 757
Toyota - 15 bin 507
Dacia - 14 bin 530
Opel - 10 bin 970
Honda - 9 bin 766
Citroen - 8 bin 170
Peugeot - 7 bin 969
En çok satan 10 model
İlk beş aylık dönemdeki listeye baktığımızda, en çok satılan otomobilin son ayda yaptığı atakla Egea Sedan olduğunu görüyoruz. Toplam 19 bin 364 adet satılan popüler modeli 17 bin 104 adetle Clio takip ediyor.
Egea Sedan - 19 bin 364
Clio - 17 bin 104
Corolla - 14 bin 065
Duster - 10 bin 812
Megane Sedan - 7 bin 421
Egea Cross - 7 bin 291
Taliant - 5 bin 988
Bayon - 5 bin 856
i20 - 5 bin 579
Polo - 4 bin 781