Bu yıl Türkiye'de en çok satan otomobillerin listesi belli oldu!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak kayda geçti.Otomobil satışları, yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adede düştü.Tedarik sıkıntılarının devam ettiği pazarda, vatandaşlar bayilerde araç bulmakta zorlanıyor ve fiyatlar sürekli artıyor.En çok satan 10 markaMarka olarak baktığımızda, ilk 5 aylık dönemde 32 bin 477 adetle Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. Fiat, 27 bin 550 adetle ikinci sırada yer alırken, Volkswagen ise 19 bin 879 satışla ilk üçü tamamlıyor.Renault - 32 bin 477Fiat - 27 bin 550Volkswagen - 19 bin 879Hyundai - 18 bin 757Toyota - 15 bin 507Dacia - 14 bin 530Opel - 10 bin 970Honda - 9 bin 766Citroen - 8 bin 170Peugeot - 7 bin 969En çok satan 10 modelİlk beş aylık dönemdeki listeye baktığımızda, en çok satılan otomobilin son ayda yaptığı atakla Egea Sedan olduğunu görüyoruz. Toplam 19 bin 364 adet satılan popüler modeli 17 bin 104 adetle Clio takip ediyor.Egea Sedan - 19 bin 364Clio - 17 bin 104Corolla - 14 bin 065Duster - 10 bin 812Megane Sedan - 7 bin 421Egea Cross - 7 bin 291Taliant - 5 bin 988Bayon - 5 bin 856i20 - 5 bin 579Polo - 4 bin 781