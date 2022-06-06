Başkan Erdoğan duyurdu! İki yeni destek paketi geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda 'Türkiye Aile Desteği' programıyla ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paket daha devreye alınacağını duyurdu.Öte yandan önümüzdeki eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarına veya anasınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturuldu.Son bir yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler de herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecek.'Bir müjde de sosyal yardımlar konusunda vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır.Bu kapsamda 'Türkiye Aile Desteği' programıyla ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına veya anasınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduk. Bu program çerçevesinde son bir yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecektir. Ana okulu anasınıfı yardım programının da hayırlı olmasını diliyorum.'Türkiye'de zaman zaman canlanan ikinci el otomobil piyasasında alıcılar satıcıların kurbanı olabiliyor. Kendilerine ugyun ikinci el araba almak isteyen alıcılar pek çok özelliği değişmiş araçlarını satmak isteyen satıcılarla karşılaşabiliyor. Uzmanlara göre otomobildeki değişimlerin tespiti alıcıları 100 bin TL'den fazla bir olası zarardan koruyabilir.Bazen sahte raporlar, bazen de bir dikkatsizlik sebebiyle alıcılar, hava yastığı patladıktan sonra doldurulan, parçası değişmiş, hasarlı olduğu halde ruhsata işlenmemiş, uyarı ışıklarının önüne geçmek için direnç takılmış otomobilleri fark etmeden alıyor ve bu hataları sonradan fark ederek maddi ve manevi problemler yaşıyor. Zaman zaman alıcılar, aracı satın aldıktan sonra önüyle arkasının iki farklı otomobile ait olduğuna bile rastlayabiliyor.Yakın zamanda İstanbul'da ekspertizi yapılan 2019 model B segmenti bir otomobilin, sahibi tarafından arkadaşından orijinal ve boyasız olarak satın alındığı, ancak otomobilde 4 kapının çıkma olarak takıldığını söyleyen Cihan Emre 'Boya ölçümünde bakıldığı zaman karoseri boyasız gibi görünen aracın orta direklerinde ve şasisinde teknik ekibimiz boya tespit etti, hasar kaydı olmamasına rağmen 4 kapının kazalı bir araçtan çıkma olarak takıldığı anlaşıldı. '''280-290 bin TL fiyatla satılabilecek bu araç, 355 bin TL'ye satın alınmış. Hasar kaydı geçmişi olmasa dahi, sadece boya kontrolü yeterli değil, sökme-takma ve iç bölümlerdeki boyaların tespiti tüketicileri 100 bin TL'den fazla bir olası zarardan korur.' açıklamasını yaptı.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta ekspertizi yapılan 2019 model bir otomobilde 4 kapının 'çıkma' kapıyla değiştirilmesi, araç sahibinin ortalama 60 bin TL zarara uğramasına sebep oldu. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, ikinci el otomobil satın alacaklara bir dizi önerilerde bulundu.İkinci el otomobil satın alırken tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önemli bir kısmının 'tanıdıklar' sebebiyle ortaya çıktığına dikkat çeken Emre, 'Ülkemizde bir araç satın alırken tabiri caizse eş, dost, akraba, tanıdık, çevremizdeki otomobillere ve sahiplerine güvenerek satın alma eğilimimiz, pazarda çok fazla dolandırıcılık vakası yaşandığı için maalesef bir yanılsamayı da beraberinde getiriyor. ''Vatandaşlarımızın birçoğu maalesef otomobile kapsamlı bir check-up ve ekspertiz yaptırmadan bir tanıdıktan satın alıyor, tekrar satış esnasında ekspertize giren araçta hiç ummayacakları onlarca hata ile karşılaşıyorlar. Tavsiyemiz, kimden olursa olsun alacağınız otomobili, kendinizin tercih ettiği, TSE belgeli kurumsal bir ekspertiz noktasında kapsamlı şekilde kontrol ettirin.' dedi.