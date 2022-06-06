Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını ulusa sesleniş konuşması ile duyurdu. Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin memurlar arasında adaletsizlik yaratmaması gerektiğini belirtti, bu nednele devletin kamu çalışanları lehine bir fedakarlığa gittiğini bildirdi. Erdoğan, kamu çalışanları ve emeklilerinin ek göstergelerine 600 puanlık artış yapılacağını duyurdu. Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının nasıl bir kazanç getireceğini de örnekle açıkladı. Erdoğan, enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımlara değindi, ücretlilerin gelir kayıplarının telafi edileceğini ifade etti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrtıntıları...Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir.Daha düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık. Bize altından kalkamazsınız dedikleri ne varsa altından kalktık ve daha fazlasını yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye ayaklarına vurulan prangaları sökmüş, mazisine konmuş ipotekleri kaldırmış bir ülkedir. Nüfusumuz yüzde 30 artarken, istihdamı yüzde 42 artırmayı başardık. Etki alanımızı genişleterek ülkemizi geleceğe hazırladık.Memur ve memur emeklisi için büyük kazanç! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları | VideoBiz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi iyi biliyoruz. Milletim gönlünüferah tutsun. Çektiğimiz her sıkıntıya değecek parlak bir gelecek bizi bekliyor.11 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda yine birileri dudak bükmüş, yine bizi eleştirmişti. 2053 vizyonumuzu somut hedeflere dönüştürecek adımları titizlikle yürütüyoruz.Birileri sadece çevre adına salon toplantıları yaparken, sokakları yakıp yıkarken, biz evlatlarımıza yeşil bir ülke bırakacak çalışmaları yaptık.Hedefimiz Evliya Çelebi'nin bir sincabın Edirne'den Kars'a toprağa ayak basmadan ağaçtan ağaca zıplayarak gidebildiği Anadolu tasvirini hayate geçirebilmektir.Eğitimde önümüzdeki dönemden itibaren yeşil dönüşüm hamlesinin müfredata girmesini sağlıyoruz. İklim elçileri ile gençlerimizi uzman düzeyinde yetiştirerek sürece dahil ederek, yeni sektörler, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz.Biz gençlerimiz ile 2053 vizyonumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında bizimle olan her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz yolunda zerremiskal katkısı olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı kabul edecek olursak ekonomi programı olmuştur. Bizim programımızın esasını hattı müdafha yoktur sathı müdafaa vardır oluşturuyor. Enflasyon bir sorundur ama Türkiye'deki sorunların asıl sebebi tek başına bu başlık değildir. Eğer öyle olsaydı geçmişteki ekonomi programları ile bu sorun çözülmüş olurdu.Yüksek faizle asıl kazanan bir avuç tuzu kuru kesim, kaybeden üretimin düşmesi ile geleceği kararan milyonlardır.Dünya genelinde 136 ülkenin Merkez Bankası enflasyon oranının altında faiz uyguluyor. Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır.Uluslararası kuruluş başkanları bile açıkça faiz ve enflasyonla ilgili ezberlerin bozulması gerektiğini söylüyor.Tıpkı kamu borçları gibi vatandaşlarımızın borçları da diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde.Bizde talep kaynaklı bir fiyat artışı yok. Üretimde de bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini sağlayacak yeni yöntemler geliştiriyoruz. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artıracaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.Fiyatları artan ürünlerin tedarikini artırarak stokçuların oyununu bozacağız.Aslında yanı başımızda bir savaş patlak vermeseydi, bu düzelmeleri insanlarımız salgın sonrası görmeye başlayacaktı. Ücretlilerin gelir kaybını gidererek insanlarımızın üzerine kalıcı yükler binmesini engelleyeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren vatandaşlarımız attığımız adımların sonuçlarını görecek. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, bir yandan milletimizin gelir kaybını azaltacak çalışmaları yapıyoruz.Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık.Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir.Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaıktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz reformaları 24 maddeden oluşuyor. Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirirek, 3 yıllık temel öğretim ve son eğitim süreciylebu ünvanların kazanılması ön görülüyor."