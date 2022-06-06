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Bakan Bilgin tarihi kararı bir bir anlattı: Devrim niteliğinde bir değişim!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün müjdelenen 3600 ek göstergeye ilişkin detayları anlattı. Bakan Bilgin, tüm memurları kapsayan bir düzenlemeyi devreye soktuklarını vurgulayarak, "3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız." dedi.

Ekleme: 6.06.2022 - 20:56 Güncelleme: 6.06.2022 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin tarihi kararı bir bir anlattı: Devrim niteliğinde bir değişim!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Erdoğan açıklamasında, 'Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.' demişti.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR DEĞİŞİM'
Konunun detaylarına ilişkin TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söyledi:

'Yıl başında da asgari ücrete yüzde 50 artış yapmıştık. Orada önemli olan bazı istisnaları vergi dışı bırakmıştık. İşverene de desteğimiz oldu, asıl destek işçiye oldu.

3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Bu bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesi.

3600, dört meslek grubuyla sınırlıydı. Kamudaki fonksiyonel hiyerarşiyi bozan durumu düzeltme teklifimizi ilettik. Bütün kamu çalışanlarını 5 milyon 300 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle lise mezunlarına dahi 600 puan artış verdik. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.

'ARALIK AYINDA YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ'
200 bin lira emekli ikramiyesi alacak bir kamu çalışanı 250 bin lira ikramiye alacak. Maaşlar değiştikçe, emekli ikramiyesi de değişecek. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme ve enflasyonu hesaba katarak yeni bir düzenleme yapacağız. Aralıktaki düzenlemeyle maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak.

Temmuz ayında da kapsamlı bir iyileştirme yapacağız. Enflasyonun olduğu bir ortamda yaşıyoruz.

Çok kapsamlı ve adil bir düzenleme yaptık, alan sınırlaması yok. Şu anda ele alacağımız ilk dosya sözleşmeli kamu çalışanlarıdır.

'İŞVERENLER SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE MÜDAHALE ETMESİNLER'
Ünlü bir iş adamları kulübü var. Bir açıklama yaptılar, asgari ücret şu olmalıdır diyorlar. Araştırdım sendikaları dahi yok. Devletin açıkladığı asgari ücret, bu rakamın altına inmemesi için bir sınır. Dolayısıyla işverenlerin dürüst tavırları olması lazım. Sendikal örgütlenmeye karşı müdahale etmemeliler. Bu hakkı engellemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet kimliğine karşı tavır almaktadır. O kulübün başkanının işi saçma sapan açıklamalar yapmak değil, önce sendikalaşmasının önünü açsın.

Şunu herkesin bilmesi lazım, Türkiye emekçilerini koruyan bir devlettir. Her sosyal mesele benim görevimdir. O dosya kapalıdır diye bir şey diyemem. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz, EYT de önümüzde.'
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