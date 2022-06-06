  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!

Kuzey Kore'nin dün yaptığı 8 balistik füze denemesine bugün ABD ve Güney Kore'den yanıt geldi. Japon Denizi'nde yapılan tatbikatta iki ülke 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Rus ordusuna bağlı donanma da Pasifik Okyanusu'nda başlattığı tatbikatı sürdürdü.

Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!
Ekleme: 6.06.2022 - 09:28 Güncelleme: 6.06.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi.

İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 'Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir.' dedi.

Ülkedeki ABD Kuvvetleri 'US Forces Korea' (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı.

Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!

Açıklamada 'Kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiği' bildirildi.

17. KEZ DENEME
Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!

RUS ORDUSU DA PASİFİK'TE
Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanmasının 40'tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopterle Pasifik Okyanusu'nda başlattığı tatbikat devam ediyor.
İstanbul'da sıcak saatler! Şüpheli çantadan bomba çıktı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! Zelenskiy'den dikkat çeken bir hamle geldi
Büyükada'da salgın! 4 ayda 700 kedi Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldü! Hayvanseverler CHP'li belediyeyi kayıt tutmadığı için suçladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklaması! Financial Times yazdı, detaylar sır gibi saklanıyor
Rusya Ukrayna savaşında İngiltere'den flaş hamle: Putin buna çok kızacak...
Gözler terör hedeflerinde: Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar
İETT'de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...
TSK'dan nokta operasyon! Terör örgütü elebaşının yardımcısınu SİHA'lar etkisiz hale getirdi
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı
Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları... Şüpheli uçak yaklaşınca çantasını toplayıp kaçtı
Asya'da gerilim tırmanıyor! Füzeler art arda ateşlendi!
ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi: Hepsi yine sahneye çıktı
3600 ek gösterge düzenlemesi için büyük gün: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile ek gösterge düzenlemesi detaylarını açıklayacak
Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
İletişim Başkanı Altun: Terör meselesinin pazarlığı olmaz
'Made in Türkiye' İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı
Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde!
Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

Tedirgin eden haber İsveç'ten geldi: Kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

2. Abdülhamid döneminde yapılmıştı! Tarihi saati çalıp plastiğini takmışlar

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Fabrikadan ikinci el...