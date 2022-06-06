Apple iOS 16 tanıtıldı!

Apple, California'da düzenlenen dünyanın merakla takip ettiği lansmanını gerçekleştirdi.iOS 16'yı dünyaya duyuran şirket, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.ShiftDelete sitesinde yer alan habere göre Apple, birçok kişinin beklediği bir özellik olan iPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirdi.iOS 16 sürümünde kilit ekranı için ilk yenilik, ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme yeteneği geldi.Bu yetenek, yeni widget ve duvar kağıtları ile daha da dinamik bir hale geliyor.Apple birçok Android kullanıcısının kullandığı özelliklerin daha da dinamik sürümünü iOS kullanıcıları için sundu. iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.Bir diğer yenilik ise Mesajlar uygulamasına geldi. iMessage kullanıcılarının sıkça kullandığı emoji, gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. iMessage kullanıcıları için ayrıca gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri geldi.Mesajlara SharePlay desteği de geldi. Bu sayede FaceTime dışında da ekranınızı karşı taraf ile paylaşabiliyorsunuz.Apple, yeni işletim sistemini destekleyecek cihazları da açıkladı. İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri listesi:iPhone SE (2022)iPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XsiPhone Xs MaxiPhone XriPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone SE (2. nesil)iPod touch (7. nesil)