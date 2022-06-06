Apple iOS 16 tanıtıldı!
Teknoloji şirketi Apple, Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda yeni ürünlerini tanıtıyor. Apple, işletim sistemi iOS 16'yı dünyaya tanıttı. İşte iOS 16 alacak telefonlar ve yeni özellikler...
Apple, California'da düzenlenen dünyanın merakla takip ettiği lansmanını gerçekleştirdi.
iOS 16'yı dünyaya duyuran şirket, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.
ShiftDelete sitesinde yer alan habere göre Apple, birçok kişinin beklediği bir özellik olan iPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirdi.
iOS 16 sürümünde kilit ekranı için ilk yenilik, ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme yeteneği geldi.
Bu yetenek, yeni widget ve duvar kağıtları ile daha da dinamik bir hale geliyor.
Apple birçok Android kullanıcısının kullandığı özelliklerin daha da dinamik sürümünü iOS kullanıcıları için sundu. iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.
Bir diğer yenilik ise Mesajlar uygulamasına geldi. iMessage kullanıcılarının sıkça kullandığı emoji, gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. iMessage kullanıcıları için ayrıca gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri geldi.
Mesajlara SharePlay desteği de geldi. Bu sayede FaceTime dışında da ekranınızı karşı taraf ile paylaşabiliyorsunuz.
Apple, yeni işletim sistemini destekleyecek cihazları da açıkladı. İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri listesi:
iPhone SE (2022)
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)