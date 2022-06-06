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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelere kınama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Ekleme: 6.06.2022 - 21:18 Güncelleme: 6.06.2022 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelere kınama!
Çelik, sosyal medya hesabından, 'Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz.' açıklamasını yaptı.

'BU YAKLAŞIM ÖRNEK OLMALIDIR'

Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

'Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır. Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz.'

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