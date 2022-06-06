Açık açık tehdit etti! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya sert çıkış: Gerçeklerden korkuyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi. Ayrıca AB ve ABD'yi tehdit eden Lavrov, "Batı tarafından Ukrayna'da gönderilen silahlar fazlalaştığı takdirde Rusya sınırdan daha fazla çıkacak" sözlerine yer verdi.

Sırp medyasındaki haberlerde, Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu ziyaretle ilgili yapılanı 'benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi.Sırp mevkidaşını kendisini ziyaret etmesi için davet edeceğini söyleyen Lavrov, asıl mesele kimsenin Sırbistan ile olan ilişkilerimizi bozamayacak olması" dedi.Lavrov, konuşmasının devamıda "Rus Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan'a yaptığı ziyareti Batı evresen ölçekte bir tehdit olarak görüyorsa Batı'da işler gerçekten çok kötü" dedi.Lavrov ayrıca Batı'ya gözdağı vererek "Batı tarafından Ukrayna'da gönderilen silahlar fazlalaştığı takdirde Rusya sınırdan daha fazla çıkacak." ifadelerinde bulundu.