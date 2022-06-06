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Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden olan Orhan Osmanoğlu, ODA TV ve Yeniçağ gazetesinin eşini aldattığı ve bu aldatmadan dolayı bir çocuğu olduğuna yönelik yapılan haberleri yalanladı.

Ekleme: 6.06.2022 - 23:03 Güncelleme: 6.06.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden olan Orhan Osmanoğlu, ODA TV ve Yeniçağ gazetesinin eşini aldattığı ve bu aldatmadan dolayı bir çocuğu olduğuna yönelik yapılan haberleri yalanladı.Osmanoğlu, ODA TV ve Yeniçağ’ın ailesi ve şahsı hakkında asılsız ithamlarda bulunduğunu belirterek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ODA TV ve Yeniçağ gazetesi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden olan Orhan Osmanoğlu'nun eşini aldattığını ve bu aldatma sonucu bir çocuğunun olduğunu yazdı. Orhan Osmanoğlu ise ODA TV'nin ve Yeniçağ'ın asılsız ithamlarda bulunduğunu sosyal medyadan belirterek, "Kıymetli Okurlarımız! Bazı medya grupları internet sayfalarında ailem ve şahsım hakkında yapılan asılsız ithamlar var. Bu hususta 6 Haziran pazartesi akşamı saat 19.30'da basın açıklaması yapacağım inşallah" dedi.

Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!
Abdülhamid Han’ın torunundan ODA TV ve Yeniçağ’a suç duyurusu!
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