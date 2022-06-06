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1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hiç evlilik yapmadan yaşayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ölümü filmlere konu olacak bir olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde ölecek hale gelene kadar tutuldu. Bilincini kaybettiğinde hastaneye götürülerek yoğun bakıma alınan Yenisoy, ertesi gün, hayatını kaybetti. Kimsesizler mezarlığında 1770 numaralı Yenisoy'un ölümünü duyan amca çocukları, yaptıkları araştırmalar sonucunda yaşlı adamın bir şebeke tarafından öldürüldüğünü ve 200 milyon liralık arazisine el konulduğunu öğrendi.

Ekleme: 6.06.2022 - 09:55 Güncelleme: 6.06.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti
Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı konusunda yüksek lisans eğitimini yaptıktan sonra 1976 yılında Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşamaya başladı. O dönem köy olan ve sarp olması nedeniyle kimsenin yerleşmediği Faralya Mahallesinde araziler satın alan Yenisoy, yerli ve yabancı turistlere rehberlik, sağlıklı beslenme uzmanlığı, yoga ve enerji danışmanlığı yaptı. 5 kuzeni dışında başkaca akrabası olmayan Yenisoy, o akrabalarıyla da Ankara'ya geldiğinde zamanlarda görüştü.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Yenisoy'un yakınlarına, geçen yıl Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olduğu için vergi borcu ödenmesi yapmaları konusunda bildirim geldi. Yenisoy'a uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada, Yenisoy'un 8 Mayıs 2021'de öldüğünü, kimsesizler mezarlığına defnedildiğini, 200 milyonluk arazisinin de bir vekaletname ile satıldığını öğrendi. Yenisoy'un Fethiye'deki bir bankadan açılan hesabında 10 milyon bulunduğu öğrenen yakınları asıl şoku, Yenisoy'un ölmeden bir gün önce yoğun bakımda yatarken, öldüğü gün ve sonrasında yapılan para transferlerini görünce yaşadı.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

200 MİLYONLUK ARAZİ 20 MİLYONA SATILDI, HESABA 10 MİLYON GELDİ
Erdal Yenisoy'un yakınlarının yaşadığı şok bununla da kalmadı. Yenisoy'un Fethiye'de Faralya Mahallesindeki deniz kenarında bulunan yaklaşık 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değeri 20 milyon gösterilerek 21 Ocak 2021'de Yenisoy'un noterden vekalet aldığı anlaşılan Haydar Y. tarafından Necati E.'ye satışının yapıldığı görüldü. Necati E.'nin ise satıştan bir ay önce Ankara merkezli bir şirket kurduğu, tapunun bu şirket adına alındığı ortaya çıktı.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

FAİZE YATIRDIKLARI PARADAN 1 MİLYON DAHA ÇALDILAR
Araştırmalara devam eden ailenin Erdal Yenisoy'un Ankara'da Aydınlar mahallesindeki bir eve getirilerek burada tutulduğu, Erdal Yenisoy adına değerli arazinin satışından önce bir bankada hesap açıldığı, Haydar Y.'nin bu hesaba arsanın satış bedeli kısmi ödeme açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği belirlendi. Arsa satışının ardından vadeli hesaba geçirilen paradan Erdal Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığı üzerinden 1 milyon para havale edildiği, son olarak hesapta 9,5 milyon kaldığı görüldü.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNETMİŞLER
Erdal Yenisoy'un Ankara'da kim tarafından ve neden yerleştirildiği bilinmediği evden sahibi tespit edilemeyen bir cep telefonu tarafından 112 Acil yardım servisi aranılarak 7 Mayıs 2021'de Ankara Şehir Hastanesine 'karın ağrısı ve mide bulantısı' şikayetiyle kaldırıldığı, Yenisoy'un hastaneye gittiği gün yoğun bakıma alındığı, bir gün sonra da Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınları bu bilgiyi aldıktan sonra Yenisoy'un cenazesinin nerede olduğunu araştırdıklarında ise bir şok daha yaşadı.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Cenazenin kim tarafından nasıl götürüldüğü sır gibi kalırken, Yenisoy'un Ankara Şehir Hastanesinden alınarak Fethiye'de kimsesizler Mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

ÖLDÜĞÜ GÜN VE SONRASINDA PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ
Erdal Yenisoy'un hesaplarında yapılan incelemelerde, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımına yatırıldığı gün hesabının internet şubesinden 250 bin lira, öldüğü gün 250 bin lira, öldükten sonra 2 gün sonra da 79 bin lira para transferi yapıldığı görüldü. Yenisoy'un kuzenleri Fethiye'ye gittiklerinde bir kişinin kendilerini arayarak Erdal Yenisoy'un arsalarının satışının nasıl yapıldığı, organize bir örgüt tarafından bütün mal varlığının bitirildiğini kendilerine anlatacağını ancak bunun karşılığında para vermeleri gerektiğini söyledi. Bu emlakçının da örgüt içerisinde bulunduğunu düşünen kuzenler, 16 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

'KOVİD OLDUĞUMDA YANINA GİTTİM'
Erdal Yenisoy'un kardeşleri Fethiye'de yaptıkları araştırmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusunda detaylandırdı. Yenisoy'un ölmeden önce emlakçı Mustafa Ş. ile çok sık görüştüğünü öğrenen yakınları Mustafa Ş.'nin işyerine gidip yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlattı:

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

'Fethiye'de yaptığımız araştırmalara göre, Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığı artmış. Mustafa Ş.'nin yanına gittiğimizde son derece telaşlı ve panik haldeydi. Mustafa Ş. bize, 'Erdal ağabeyin akrabalarının olduğunu bilmiyordum. Kendisini 15 yıldır tanıyorum. Bana arsasını satacağını söyledi. Ben Kovid-19 olduğum dönem yanına birkaç kez gittim. Ankara'da bodrum katta bir evde yaşıyordu. Ev çok kötü olduğu için bir üst kata taşıdım. Hayatını kaybettiğini duyunca özel bir cenaze aracılığıyla Fethiye'ye getirdik. Fethiye Kimsesizler Mezarlığı 1770 nolu mezara defnettik' dedi.

1770 numaralı mezardaki korkunç sır! 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti

Biz yakınları olarak Erdal Yenisoy'a Kovid virüsünün sanıklar tarafından bilinçli bulaştırılarak ya da bulaştırılmasa da kovid olmasına rağmen tedavi ettirilmeden ölmesinin sağlanmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün çökertilmesini istiyoruz'
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