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Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı bugün yapılacak!

Bugün gerçekleştirilecek olan binlerce öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav iki oturum halinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Haziran'da açıklanacak.

Ekleme: 5.06.2022 - 09:15 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Binlerce öğrenci adayı aylardır yoğun bir sınav hazırlığı içerisindeydi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bugün gerçekleştirilecek.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.

İki oturum olacak
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı bugün yapılacak!

Oturumlar arasında okul bahçesine çıkabilecekler
Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınava girmeyenler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek
Bakanlık koronavirüs salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyen öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Giriş belgeleri e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi
Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.

Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı bugün yapılacak!

Adayların sınava gelirken yanlarında bulundurması gerekenler
Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.

Sonuçlar 30 Haziran'da
Sınav, bugün 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisiyle yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.

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