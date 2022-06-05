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Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Dün öğle saatlerinden Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki bir banliyö çevresinde yangın başladı. Ormanlık alandan sıçrayan yangın nedeniyle pek çok mahalle tahliye edildi. Yangının bugün öğle saatlerinde hızını kesmesi bekleniyor.

Ekleme: 5.06.2022 - 10:09 Güncelleme: 5.06.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildi.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Ekipler, güney banliyösünde yaşanan şiddetli rüzgarlarla başlayan bir orman yangının bitki örtüsünü sardığını ifade etti.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Glyfada Belediye Başkanı Giorgos Papanikolaou ise yangının yüksek voltajlı bir elektrik santralinden meydana geldiğini ifade etti.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Son alınan bilgilere göre yangın yaklaşık 20 eve zarar verdi. Yunan Sivil Koruma Dairesi, alevler evlere ulaştığında insanların evlerini terk etmesi için bölge sakinlerine mesaj atıyor.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Voula Belediye Başkanı Grigos Konstantelos, henüz bir can kaybı olmadığını, ancak rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle 4 mahallenin daha tahliye edileceğini söyledi.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Bölgede 6 su bombardıman uçağı, 3 helikopter, belediye su tankerleri ve 20 itfaiye aracı var.

Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Komşu belediyelerden yapılan açıklamalarda ise atmosferin boğucu olduğu ve insanların nefes almada zorlandığı ifade edildi.

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