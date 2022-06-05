Yunanistan yanıyor! Her şey bir anda başladı, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildi.Ekipler, güney banliyösünde yaşanan şiddetli rüzgarlarla başlayan bir orman yangının bitki örtüsünü sardığını ifade etti.Glyfada Belediye Başkanı Giorgos Papanikolaou ise yangının yüksek voltajlı bir elektrik santralinden meydana geldiğini ifade etti.Son alınan bilgilere göre yangın yaklaşık 20 eve zarar verdi. Yunan Sivil Koruma Dairesi, alevler evlere ulaştığında insanların evlerini terk etmesi için bölge sakinlerine mesaj atıyor.Voula Belediye Başkanı Grigos Konstantelos, henüz bir can kaybı olmadığını, ancak rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle 4 mahallenin daha tahliye edileceğini söyledi.Bölgede 6 su bombardıman uçağı, 3 helikopter, belediye su tankerleri ve 20 itfaiye aracı var.Komşu belediyelerden yapılan açıklamalarda ise atmosferin boğucu olduğu ve insanların nefes almada zorlandığı ifade edildi.