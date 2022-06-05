  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli

Savunma Bakanı Panagiotopoulos, savaş uçaklarına onay çıkacağı konusundaki 'şüpheli' olduğunu söyledi. Panagiotopoulos, "Mesele, Türklerin genel davranışına bağlı" dedi.

Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli
Ekleme: 5.06.2022 - 09:30 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli
Türkiye, savunma kapasitesini güçlendirme adımları kapsamında hava gücünü İHA ve SİHA'larla geliştiriyor.

Diğer taraftan yeni savaş uçaklarının da envantere katılmasına dair ABD ile başlatılan diyalog devam ediyor.

F-16 girişimi Yunanistan gündemini meşgul ediyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarını söylerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Beyaz Saray ziyareti sırasında uçakların satışını engellemeye yönelik başlattığı karalama kampanyası, Atina tarafından sürdürülüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine verdiği demeçte, F-16 konusunda hem şart koşmaya kalktı hem de Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı.

'Uzun ve belirsiz' yol
Panagiotopoulos, ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği'nin uzatılmasının oylanacağı parlamentoda yapılan tartışmada, Türkiye'nin F-16'ları almasına giden yolun 'uzun ve belirsiz' olduğundan bahsettiğini söyledi.

Türkiye, 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 F-16 modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye başvuru yapmıştı.

'Türklerin genel davranışına bağlı'
Bu duruma işaret eden Panagiotopoulos, 'ABD, S-400 nedeniyle F-35'lerin Türkiye'ye satışını kabul etmedi. (F-16'ların) Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanacağından şüpheliyim.

Bütün meselenin Türklerin genel davranışına bağlı olacağını söylemeye gerek yok.' ifadelerini kullandı.

Washington adına konuşma çabasına girişen Panagiotopoulos, konunun ABD tarafından 'usulüne uygun olarak değerlendirileceğini' sözlerine ekledi.
Yunanistan'ın F-16 tehdidi: Türkiye bizimle iyi geçinmeli
İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü
Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS sınavı bugün yapılacak!
Bakan Nebati: Öncelikli konumuz enflasyonla mücadele!
Bakan Koca'dan flaş maymun çiçeği açıklaması!
Bakanlık Sözcüsü Bilgiç'ten, 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı yorumu!
Faik Öztrak, 'HDP bakanlık isterse ne olacak' sorusuna kaçamak yanıt verdi!
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!
Bakan Soylu: Allah bunlara fırsat vermesin!
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler Kilis'e ulaştı!
BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
PKK'da çözülme devam ediyor! Kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'bukalemun'a benzetti!
FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!
Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
CHP Bilecik karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: 'Hırsızın arkasında neden durayım?'
Bakan Soylu'dan 'Terörle mücadeleyi yumuşatma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na: Sana bunları kim söyletiyor?
Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı: Naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var
Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir!

Korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir!

Dünyanın gözü Türk SİHA'larında!

Dünyanın gözü Türk SİHA'larında!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!