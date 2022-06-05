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Yunanistan’da orman yangı çıktı! Tahliyeler başladı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.

Ekleme: 5.06.2022 - 00:44 Güncelleme: 5.06.2022 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’da orman yangı çıktı! Tahliyeler başladı!Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.
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