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YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından çekilen görüntülerde, örgütün Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esed rejimi bayrağını kullandığı görülüyor. Terör Örgütü YPG/PKK'lıların büyük bölümü ilçedeki ailelerini Halep merkez ve diğer yerleşimlere gönderdi.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
Ekleme: 5.06.2022 - 16:11 Güncelleme: 5.06.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

Altı yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.

Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından yapılan çekimde, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

Teröristler kendi ailelerini ilçe dışına gönderiyor
Diğer taraftan, Türkiye'nin Tel Rıfat'ın özgürleştirileceği yönündeki son açıklamaları üzerine, 2006'dan ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra buraya ailelerini yerleştiren YPG/PKK'lılar harekete geçti.

Tel Rıfat'taki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristlerin ailelerinden en az yarısı, rejim kontrolündeki Halep kent merkezi, İran destekli unsurların elindeki Nubul Zehra, Halep merkezde örgütün işgalinde olan Şeyh Maksud mahallesine gitti.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

Teröristlerden bir kısmının ailesi de zaman zaman Birleşmiş Milletler yardımlarının ulaştığı Fefin Kampı'na yerleşti. Kampta örgüt destekçisi kitlesi ve sorumlu elemanları olan YPG/PKK, zaman zaman sivilleri ön plana çıkartarak destekçileriyle gösteriler düzenliyor.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

Fefin Kampı, Tel Rıfat ilçe merkezinin 20 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

Rusya ve YPG/PKK saldırıları nedeniyle 2016'da Tel Rıfat'tan 250 bin sivil kaçarak Türkiye sınırı hattı yakınlarına sığınmıştı. Tel Rıfatlılar 6 yıldır evlerine dönme umudu taşıyor.

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor

YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
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YPG/PKK Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor
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