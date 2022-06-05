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Van'da şehit olan Tuncay Akyüz'ün kanı yerde kalmadı! O terörist 10 yıl aradan sonra yakalandı

Van'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristi hastaneye getiren ve olay sonrası kaçmasına yardım eden terör örgütü mensubu yakalandı.

Ekleme: 5.06.2022 - 14:19 Güncelleme: 5.06.2022 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Van'da şehit olan Tuncay Akyüz'ün kanı yerde kalmadı! O terörist 10 yıl aradan sonra yakalandı
Van'da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hasteneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubununun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda M.K isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi.

Van'da şehit olan Tuncay Akyüz'ün kanı yerde kalmadı! O terörist 10 yıl aradan sonra yakalandı

Jandarma Özel Harekât Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta helikopter destekli operasyon ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi.
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