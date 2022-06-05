Türkiye'nin hamleleri geri adım attırdı! Ankara karşıtı ülkeler panikte

Tavır değişikliğine giden 'müttefik' ülkeler, Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargolarını bir bir kaldırıyor. Son olarak NATO üyesi olmak için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'ten geri adım geldi.İsveç, Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz açıklamasını yaptı. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen EUROSAM SAMP-T hava savunma sistemi sürecine ise Türkiye yeniden dâhil oluyor.ABD, ANKARA'YA YEŞİL IŞIK YAKTIAnkara'nın ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 ve 80 adet F16'nı modernizasyon kiti için ise ABD tarafı yeşil ışık yaktı.MMU'NUN MOTORU YERLİ HAZIR OLANA KADAR İNGİLİZ ŞİRKET İLE ORTAKLAŞA ÜRETİLECEKFransa, İtalya ve ABD'nin yanı sıra İngiltere de savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. Savunma kısıtlamalardan bir tanesi de Türkiye'nin ilk Millî Muharip Uçağı'nın (MMU) motoruna yönelik oldu. Bu kapsamda MMU'nun yerli motoru hazır olana kadar, motorunun İngiliz Rolls-Royce şirketi ile ortaklaşa üretilmesi planlanıyor.ALMANYA'DA TAVIR DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİÖte yandan, Almanya ve Kanada'yla da savunma sanayi alanında benzer bir süreç işliyor. Almanya 2017 yılından bu yana aralarında ALTAY tankı motorunun da bulunduğu obüs bataryaları, yedek parçalar ve birçok askeri teçhizatın Türkiye'ye ihracat edilmesine örtülü ambargo uyguluyor.Askerî malzemelerin ihracat izinlerinde sorun çıkartan ve bilinçli olarak geciktiren Berlin'in tavır değişikliğine gittiğini belirten diplomatik kaynaklar, önümüzdeki süreçte bu kısıtlamaların tümüyle kaldıracağına işaret ediyor.Kaynaklar ayrıca, Kanada'nın da aynı şekilde savunma alanındaki ihracat kısıtlamasını kaldıracağına belirtiyorlar.