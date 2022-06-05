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TBMM'de gündem 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans'

TBMM Genel Kurulu, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi için mesaisini sürdürecek. TBMM'de 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans' gündemdeki konular olacak.

Ekleme: 5.06.2022 - 14:50 Güncelleme: 5.06.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de gündem 'yargı, müsilaj, stokçuluk, finans'
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Düzenleme ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajına engel olmayacak. Büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.

Kanun teklifi görüşmelerinin tamamlanması halinde müsilajla mücadele ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik hazırlanan Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına önlemeye yönelik hazırlanan, Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek. Marmara Denizi havzasındaki illere ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilecek. Tesis kurma yetkisi ise belediyelere verilecek.

Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa yetki, otomatik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, masrafları ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

6'NCI YARGI PAKETİ VE DEZENFORMASYON DÜZENLEMESİ
Adalet Komisyonu'nda salı günü, kamuoyunda 6'ncı Yargı Paketi olarak bilinen 24 maddelik yasa teklifi ele alınacak. Düzenleme, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu ve stokçuluğa yönelik Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikleler öngörüyor.

Perşembe günü ise dezenformasyonla mücadeleye yönelik Basın Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Kanun teklifiyle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Böylelikle, internet haber siteleri de ilanlardan yararlanabilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, çarşamba günü İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda değişiklik içeren yasa teklifi için toplanacak. İstanbul'un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesinin temini için katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yasada düzenlemeler yapılacak.
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