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Suriye'nin kuzeyinde 16 YPG/PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 5.06.2022 - 10:51 Güncelleme: 5.06.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Suriye'nin kuzeyinde 16 YPG/PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
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