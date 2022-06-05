Suriye'nin kuzeyinde 16 YPG/PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.