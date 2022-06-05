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Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

İzmir Konak'ta korkunç bir olay yaşandı... Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan, silahlı saldırıya uğradı. Dobo Metin olarak bilinen Arslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Metin Arslan'ın arkadaşı ise sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!
Ekleme: 5.06.2022 - 14:22 Güncelleme: 5.06.2022 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!
Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetindeki çarpıcı detayı yakın arkadaşı açıkladı. Kan donduran vahşet dün gece İzmir Konak'ta yaşandı.

METİN ARSLAN CİNAYETİNDE ÇARPICI DETAY

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Çevredekiler ise ekipleri aradı.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

DOBO METİN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

DOBO METİN'İN ARKADAŞI PAYLAŞTI!

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Olayla ilgili soruşturma sürerken Dobo Metin'in tribün arkadaşı ilginç bir paylaşım yaptı.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

'UYARDIM BİR ŞEY OLMAZ BİRADER DEDİ'

Dobo Metin'in tribünden dostu olan kişi, sosyal medya hesabında Arslan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in bir silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü.

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. 'Bir şey olmaz birader' dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü...
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Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!
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