Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetinde çarpıcı detay! Uyardım bir şey olmaz birader dedi!

Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetindeki çarpıcı detayı yakın arkadaşı açıkladı. Kan donduran vahşet dün gece İzmir Konak'ta yaşandı.METİN ARSLAN CİNAYETİNDE ÇARPICI DETAYKarşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Çevredekiler ise ekipleri aradı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.DOBO METİN KURTARILAMADIHastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.DOBO METİN'İN ARKADAŞI PAYLAŞTI!Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken Dobo Metin'in tribün arkadaşı ilginç bir paylaşım yaptı.'UYARDIM BİR ŞEY OLMAZ BİRADER DEDİ'Dobo Metin'in tribünden dostu olan kişi, sosyal medya hesabında Arslan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in bir silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun.Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü.Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. 'Bir şey olmaz birader' dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü...