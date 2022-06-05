Kıyı şeritlerindeki operasyonlarda 288 şüpheliden 97'si tutuklandı
2021 Aralık ayından itibaren kıyı şeritlerinde başlatılan Sahil Rüzgarı, Tırpan ve Müsilaj operasyonlarıının bilançosu açıklandı. Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 288 şüpheliden 97'si tutuklandı. Firari 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
2021 Aralık ayından itibaren kıyı şeritlerinde başlatılan Sahil Rüzgarı, Tırpan ve Müsilaj operasyonlarıının bilançosu açıklandı.
Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 288 şüpheliden 97'si tutuklandı. Firari 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.