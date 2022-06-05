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Kimyasal dolu konteyner deposunda patlama! 28 ölü, 100'den fazla yaralı

Bangladeş'te kimyasal konteynerla dolu bir depo patladı. Patlama nedeniyle en az 28 kişi haaytını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Patlamının nedeni henüz bilinmezken, çevredeki binaların camlarının bile kırıldığı ifade edildi.

Ekleme: 5.06.2022 - 12:17 Güncelleme: 5.06.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Kimyasal dolu konteyner deposunda patlama! 28 ölü, 100'den fazla yaralı
Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti. Başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kimyasal dolu konteyner deposunda patlama! 28 ölü, 100'den fazla yaralı

EN AZ 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu çıkan yangında, en az 28 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı.

Kimyasal dolu konteyner deposunda patlama! 28 ölü, 100'den fazla yaralı

BÖLGEDEKİ BİNALARIN CAMLARI BİLE KIRILDI

Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı. Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı.
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