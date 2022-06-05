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Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan "Castoro 10" gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçtiği duyuruldu.

Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
Ekleme: 5.06.2022 - 17:26 Güncelleme: 5.06.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin kıyıya çıkarılması için denizde sondaj gemilerinin faaliyetleri sürerken karada da yeraltı borularının döşenmesine başlandı.

Bu aşamada Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan "Castoro 10" isimli gemi Karadeniz’e doğru yol alıyor.

Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Castoro 10, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan Castoro 10 isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Gemi, sığ denizlerde boru serpme işinde kullanılacak
Sığ denizde boru serpme işlemini yapacak olan Castoro 10 isimli gemi saat 11.30 sularında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 13.40 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve "Dur Yolcu" yazısı önünden ilerleyerek Boğaz’ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

170 kilometre boru döşenecek
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için yaklaşık olarak 170 kilometre boru döşenecek. Sığ deniz bölümünde bulunan boruların serpilmesi ve belli bir mesafeye kadar boruların deniz tabanına gömülmesi işini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi gerçekleştirecek.

Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Boru serpme işine temmuz ayında başlanacak
Temmuz’da başlayacak olan boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi ve 2023 yılından itibaren ana dağıtım hatlarına doğalgazın aktarılması bekleniyor.
Karadeniz gazını karaya çıkarmak için deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!
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