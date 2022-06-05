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İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

İzmir'de dehşete düşüren infaz! İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kanlı infazdan geriye ise kan donduran görüntüler kaldı.

Ekleme: 5.06.2022 - 09:18 Güncelleme: 5.06.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü

Öte yandan, İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade vermişti. Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İzmir'de kanlı infaz! Karşıyaka tribün lideri otomobilinde öldürüldü
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