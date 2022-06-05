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İstanbul'da tüyler ürperten domuz bağı vahşeti! Korkunç detay: Meğer kurbanıyla...

Tek başına oturan 63 yaşındaki kadının öldürüldüğü olayda korkunç detaylar ortaya çıktı. Cinayetin 3 şahıs tarafından işlendiği ve zanlılardan birinin geçmişte kadınla birlikte bir başka birini öldürdükleri anlaşıldı. Kadının önce boğularak ardından da ellerinin ve ayaklarının bağlandığı saptandı.

Ekleme: 5.06.2022 - 12:47 Güncelleme: 5.06.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tüyler ürperten domuz bağı vahşeti! Korkunç detay: Meğer kurbanıyla...
Beyoğlu Taksim'de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. ile birlikte bir şahsı öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık 1 yıl önce de Taksim Fırın Sokak'taki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı.

İstanbul'da tüyler ürperten domuz bağı vahşeti! Korkunç detay: Meğer kurbanıyla...

İSTANBUL'DA DOMUZ BAĞI VAHŞETİ

Bir süre burada sorunsuz şekilde yaşayan Aysel Bozkurt, dün gece yarısı evinden çıkarak Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otelin önünde beklemeye başladı. Kadını o esnada gören arkadaşı Serap B., selam verip kısa süre sohbet ettikten sonra yaşadığı eve gitti. O andan sonra iddiaya göre kadının geçmişte birlikte cinayet işlediği Mehmet S., arkadaşları Eyüp K. ve Sait K. ile birlikte Aysel Bozkurt'un evine gitti. S. ve arkadaşları burada önceden yaptıkları cinayet planını devreye sokarak önce kadını boğarak öldürdü. Şahıslar ardından ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra kadının cep telefonunu da çalarak çıktı.

Olayın ardından şahıslar kayıplara karışırken, dün öğle saatlerinde Bozkurt'a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi.

İstanbul'da tüyler ürperten domuz bağı vahşeti! Korkunç detay: Meğer kurbanıyla...

Kadının yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede kadının yanında bir miktarda kan olduğunu gördü.

İstanbul'da tüyler ürperten domuz bağı vahşeti! Korkunç detay: Meğer kurbanıyla...

KADININ TELEFONU ÜSTÜNDEN ÇIKINCA YAKALANDI

Olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kadının cep telefonunun çalındığını fark etti.

Kadının arkadaşlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kadının geçmişini öğrendikten sonra cinayet zanlısının Mehmet S. olabileceğini tespit etti.

Çalışmalar devam ettiği esnada dün akşam saatlerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini gördü.

Şahsı durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin öldürülmüş halde bulunan Aysel Bozkurt'a ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da tüyler ürperten domuz bağı vahşeti! Korkunç detay: Meğer kurbanıyla...

POLİS İKİ ZANLININ PEŞİNDE...
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ederek, Eyüp K. ve Sait K. ile planladığını söyledi.

Katil zanlısı Mehmet S.'yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer iki zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet S.'nin emniyette ifadesinin alındığı ve 'kasten öldürme' suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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