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CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

Çanakkale’nin Çan ilçesinde adrese teslim temizlik ihalesi karşılığında kendisine lüks rezidans aldığı HTS kayıtları ve Whatsapp yazışmalarıyla belgelenen CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz’ün kirli işlerinde müteahhit kuzeni Özgür Erbil’i kullandığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan olaylarda Başkan Öz’ün eşinin kıyafetlerinden, çocuğunun okul taksitlerine, mobilyalardan, hediyelere kadar birçok özel harcamasını müteahhit kuzeni Özgür Erbil’e ödettirip, belediyeye fatura etmesini istediği belirlendi.

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...
Ekleme: 5.06.2022 - 12:53 Güncelleme: 5.06.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...
Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından 'irtikap, rüşvet ve zimmet' suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işler trafiği Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla tek tek gün yüzüne çıkartıldı. Başsavcılık tarafından HTS kayıtlarının, whats app yazışmalarının, tanık ifadelerinin ve faturaların mahkemeye delil olarak sunulduğu soruşturma dosyasında Başkan Öz'ün kuzenini kullanarak kurduğu para ve rant üçgeni detaylı bir şekilde anlatıldı.

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

FENERBAHÇELİLER GECESİNE KATILDI

Soruşturma dosyalarına da yansıyan olaylarda iddiaya göre 2019 yılının Temmuz ayında Başkan Bülent Öz, eşi Şebnem Öz ile birlikte, Çanakkaleli Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' gecesine koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte katıldı. Geceye ayrıca dönemin belediye Başkan yardımcısı Ercüment Furuncu, eski Baro Başkanı Bülent Şarlan, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcuları ve çok sayıda davetli eşlik etti.

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

FUTBOL TOPUNA EN YÜKSEK PARAYI BAŞKAN ÖDEDİ

Balıkçı 286 Restoran'da, Dernek Başkanı Dr. Ali Güven Serçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede; Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne ve derneğe katkı sağlamak amacıyla formalar, futbol topları ve atkılar açık artırmayla satışa sunuldu. Açık artırmada en yüksek teklifi veren Bülent Öz, üzerinde Emre Belezoğlu'ndan Vedat Muriç'e, Ozan Tufan'dan Nabil Dirar'a kadar birçok futbolcunun imzasını taşıyan futbol topunu ve formaları satın alarak eşine ve kızına hediye etti.

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

HESAP NUMARASINI KUZENİNE GÖNDERDİ

Whatssapp yazışmalarına da yansıyan olayda dernek yönetimi bir hafta sonra başkanla yaptığı görüşmede ödemenin ne zaman ve ne şekilde yapılacağını sordu. Başkan Öz, dernek yönetiminden aldığı hesap bilgilerini kuzeni Özgür Erbil'e gönderip 'Yaptırabilir misin sen? Nasıl durumun? İşlere ilave edersin sonra' yazdı.

Kuzen Erbil hesap bilgilerini alıp başkana 'Tamam abi hallediyorum' yanıtını verdi. Ödeme, dernek yönetimine Özgür Erbil tarafından yapılırken, Erbil bu ödemeyi belediyeye park bakım, onarım ve tadilat işleri olarak fatura etti.

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

LÜKS HARCAMALARI KUZEN ÖDEMİŞ
Yine faturaların delil olarak sunulduğu soruşturma dosyasında Bülent Öz'ün eşi Şebnem Öz'ün lüks harcamalarının Özgür Erbil'in kredi kartıyla ödenerek belediyeye nasıl fatura edildiği detaylı bir şekilde anlatıldı.

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...

Ünlü markalardan giyinmeyi seven Şebnem Öz'ün Özgür Erbil'e bir alışveriş sonrası gönderdiği mesajda 'Hafta sonu alışverişi için çok teşekkür edemedim sana. Çok çok teşekkür ederim. Çok para harcadım. Valla çok fena oldu.' dediği, Erbil'in internet faturalarını da yatırdığını belirterek 'önemli değil abla' diye yanıt verdiği soruşturma dosyasına yansıdı.
CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işleri! İmzalı toplar, eşinin kıyafetleri ve daha neler...
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