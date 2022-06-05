Başkan Erdoğan'dan çiftçi ve memura müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında milletvekilleri ve kabine üyelerine hitap etti.İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;KIRGINLIKLARI GİDEREREK 2023'E YÜRÜYECEĞİZBuradaki çalışmalarımızı, illerinizdeki arkadaşlarımıza ve milletimize aktarmanızı istiyorum. Böylece soru işaretleri ve kafalardaki kırgınlıkları gidererek 2023'e çok daha güçlü hazırlanabiliriz.HİÇBİR VATANDAŞIMIZA SAHİPSİZ HİSSETTİRMEYECEĞİZBazen mücadelemizi sürdürürken üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz. Ne diyor Akif; Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem (...) Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale.Hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Dışarıda Suriye'den Irak'a, libya'dan Karabağ'a mazlumun olduğu her yerde bu onurlu duruşumuzu koruyacağız. Bu fakir kendimi bildi bileli böyle. Değişmedik. Değişmeyeceğiz.Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize sevgileri, coşkuları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşününce gençlerin önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Oradan dönerken kaza geçirerek hakka uğurladığımız 3 evladımız oldu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HAYALİMİZE DÜŞMANLARAynı gayretle mücadeleye daha uzun yıllar milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimz 20 yılda demokrasi ve özgürlükler konusunda sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz tesadür değil. Kim bu kardeşinize saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyor demektir. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na saldıranlar aslında büyük ve güçül Türkiye idealimiz ve Türkiye'nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar. İşte CHP'nin başındaki zat da altına gizlenenler de birer kukladır. Ama biz asıl savaşı onların ağababalarına karşı veriyoruz.SARILDIKLARI ŞEY ULU ÇINAR DEĞİL BİR KABUKTURBu kavga da yeni değildir. Çağdaşlık sanarak sarıldıkları yalanlar ulu bir çınar değil çürük bir kabuktur.Bizim hayalimiz 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. o satıh da bütün vatandır' idealidir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kavuşturacağız.KİMİN SİYASETİNE HİZMET EDİYORSUNUZ?Türkiye geçmişte takoz siyasetinden, ayrıştırma siyasetinden çok çekti. Bugün bunlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin lideri dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bunun dışarıda birilerini rahatsız etmesini anlıyoruz. Bizi asıl düşündüren içeride bunların sesleri olanların kimin nam ve siyasetine hizmet ettiğidir.Misak-ı Milli sınırlarından, Ege'de olanlara. Bunun sayısız örneği vardır. Bunların hiçbiri verilen sözlerin tutulması değildir. Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda bize esnek olmayı telkin edenlerin ısrarı kararlı duruşumuzun haklılığını göstermektedir. Beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.Evet dünya beşten büyüktür. Bunu şimdi kendileri söylemeye başladılar. Artık bunun olamayacağını konuşmaya başladılar. Dediğimize gelecekler. Allah ömür verirse bunu da göreceğiz. İşte Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Birleşmiş Milletler bir karar alabiliyor mu? Ukrayna ile Rusya ile ilgili bir karar alabiliyorlar mı? Alamazlar. Niye? Çünkü BM güvenlik konseyinin daimi üyesi. Alacak bir karar olursa iki dudağına bakıyor.Türkiye ekonomi modeliyle bu sıkıntılı süreci ülkemiz için avantaja çevirecek adımları atıyoruz.Dünyada birçok ülke hedef ve ekonomilerinde küçülmeye giderken biz kendimizi daha fazla dışarıya açıyor ve hedeflerimize yürüyoruz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek nice siyasi oyunla ülkemizi karıştırmaya çalışanların kendi canlarının derdine düşerken sergilediği çaresizliği izliyoruz.Tüm bunları değerlendirirken insanlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklananla izah edilemeyecek düzeydeki her kalemi mercek altına aldık. Gıdadan otomotive, inşaattan diğer sektörlere birçok konuda inceleme ve adımlarımız var.İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Ama 20 yıllık başarı serüvenimizde hiçbir işimiz kolay olmadı. Çalıştık, azmettik ve Allah'a hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Bugün de aynı başarıyı göstereceğimizden şüpheniz olmasın.Sözlerimi tamamlamadan önce çiftçi ve memurumuza iki ayrı müjde vermek istiyorum.ÇİFTÇİ; Dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik dünyada çok ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Türkiye bu anlamda hamdolsun bir eksiklik çekmedi. Fiyatlardaki dalgalanmalar üretim eksiğinden değil, bir kısmı fırsatçılıktan kaynaklanıyor.Şimdi üreticilerimize emeklerinin karşılığını vereceğine inandığım Toprak Mahsullerinin yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım ve bin TL prim olmak üzere 7 bin 50 TL ödeme yapacaktır.Arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 TL alım ve 500 TL prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin TL olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak. Farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Mazot, gübre ve sertifikalı tohum ödemeleri de devam edecektir. Bereketi Allah'tan diyerek yeni hasat dönemi ve alım fiyatlarının çiftçimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.MEMUR;Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.