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Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlanacağı açıklamasıyla ilgili yeni detaylar belli oldu. Karar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu. Taşınmazların satışında sunulan vade imkânında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

Ekleme: 5.06.2022 - 15:15 Güncelleme: 5.06.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerini vatandaşın kendisi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkaracaklarını açıklamasının ardından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu.

Ödemede net yüzde 20 indirim fırsatı sunan bakanlığın, buradan elde edilen geliri Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine aktararak konut sorununa da çözüm üretmesi planlanıyor.

24 AYA KADAR VADE FIRSATI

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Taşınmazların satışında sunulan vade imkânında kanuni faiz yüzde 9 ile de vade yapılması taşınmazları daha cazip hale getiriyor.

32 İLDE 385 ARSA SATIŞA ÇIKTI

Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

Bakanlık vatandaş için harekete geçti! 32 ilde satışa çıktı!

'ÖDEME ŞARTLARI UYGUN'

Araziyi yerinde görmeye geldiğini söyleyen Vecihi Özçam, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 32 ilde 385 muhtelif araziyi açık artırmayla satışlarını gördük. Arazileri yerinde görmeyi tercih ettik. Gayet uygun şartlarla yüzde 25 peşin 24 ay taksitle gayet iyi şartlarda açık artırma düzenleniyor.

Açık artırmaya girmeyi düşünüyoruz. Ödeme şartları konusunda uygun. Tabii yerlerine bakmak lazım. Buradan sonra da İzmir ve Konya'da olan arazileri de gidip yerinde görmek istiyoruz. Yerleri uygun olan arazileri yatırımla ilgili olarak tabii ki düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun zamandır arsa aradığını belirten Celal Erbaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. 14-15 Haziran'da satış yapılacağı söylenildi. Biz de uzun zamandır arsa arıyorduk. Bu arsa arayışımız için bu şekilde bize daha avantajlı geldi. İnşallah 14-15 Haziran tarihlerinde biz de güzel bir arsa bulur ve o arsaya kendi evimizi yaparız diye düşünüyoruz...

Tabii ki yatırım yapacağım çünkü bu fırsat her zaman ele geçmez. Çok iyi ve güzel bir proje. En azından düşük gelirli insanlar da ev sahibi olabilecek. Yüzde 25 pay verip 2 yılda da bunun ödemesi olacağı için insanlar taksitle daha rahat ödeyebilir. İstanbul, Konya, İzmir gibi yerlerde arsa bulmak çok zor ama devlet arazileri satışa sundu, güzel bir fırsat ve bence bu fırsatı herkesin en iyi şekilde değerlendirmesini isterim” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, 14-15 Haziran tarihinde 32 ildeki arsa satışı için Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlayabilecek.
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