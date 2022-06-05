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Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı!

CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şoke neden bir iddia geldi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan Recep K.’nin, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanmış geçtiğimiz günlerde ise bu sefer BELKA’da çalışanı Şener D.’nin belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Olayın yankıları sürerken bir uyuşturucu olayı daha ortaya çıktı. Adres bu sefer belediyenin başka bir şirketi ANFA’da bahçe bakım elemanı olarak çalışan Emre K.’nin uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilirken uyuşturucu ticareti yapma ve 3 adet asayiş kaydının olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı!
Ekleme: 5.06.2022 - 10:38 Güncelleme: 5.06.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı!
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde denetim yapılmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Şirket çalışanlarının uyuşturucu ticareti yaptıkları düzenlenen operasyonlar ve tutuklamalar ile gözler önüne serdi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKMIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan Recep Koyuncu, Aralık 2020 yılında uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanmıştı. K.'nın tam bir suç makinası olduğu ortaya çıkmıştı. 2019 yerel seçimler öncesi Mansur Yavaş'ın seçim koordinasyon merkezinde oy toplamak için çalıştıktan sonra işe alınan K.'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını yere atıp üstünde küfür ettiği için gözaltına alındığını, 2012 yılından bu yana da fuhuşa teşvik, kadına şiddet, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti gibi 19 farklı suç kaydının olduğu tespit edilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı!

BELEDİYE'YE AİT KONTEYNERDE UYUŞTURUCU SATTI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olarak il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin veya kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKA AŞ'de çalışan Şener D.'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde sattığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı!

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN SUÇ KAYDI ÇIKTI
Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan yasal işlem yapılan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Selim Yağcı beyanında kendisine İstanbul'dan uyuşturucuyu Emre K.'ın getirdiğini iddia etti. Emre K.'ın, Haziran 2020 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA'DA bahçe bakım elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. ANFA çalışanının ayrıca uyuşturucu ticareti yapma ve 3 adet asayiş kaydı olduğu öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı!
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