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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ekleme: 4.06.2022 - 11:26 Güncelleme: 4.06.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 G3 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 12 el bombası fünyesi, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7B sevk fişeği, 1000 kalaşnikof mühimmatı, bombaatar mühimmatı, M-16 şarjörü, 5 kalaşnikof şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, iki akü, 3 dinamo, 6 el telsizi, lazer hedef noktalayıcı, el dürbünü, radyo, dikiş makinesi, 12 büyük tüp, 2 küçük tüp, 20 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
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