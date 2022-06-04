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Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye gerçekleşecek operasyonu duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat ve Münbiç operasyonuna ilişkin önemli gelişmeler yaşanırken bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için çevre köylerde tünel kazdığı ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
Ekleme: 4.06.2022 - 19:03 Güncelleme: 4.06.2022 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

AA, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler yansıdı.

TEL RIFAT'TAKİ DURUM

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
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