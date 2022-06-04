Suriye'de görev yapacak PÖH'ler Kilis'e ulaştı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç’in teröristlerden temizleneceği açıklamalarının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapması planlanan polis özel hareket timleri Kilis’e ulaştı.
Polis özel hareket timleri araçlarıyla birlikte Gaziantep üzerinden 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araç ve mühimmatlarını taşıyan araçlar, Kilis üzerinden Suriye Öncüpınar sınır konaklama tesisleri ve özel hareket şube müdürlüğü yerleşkesine ulaştırıldı.