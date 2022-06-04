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Selçuk Bayraktar, Buhara'da TDT 4. Genç Liderler Forumu'na katıldı!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Genç Liderler Forumu'nda gençlere hitap etti.

Ekleme: 4.06.2022 - 23:28 Güncelleme: 4.06.2022 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar, Buhara'da TDT 4. Genç Liderler Forumu'na katıldı!
TDT üyesi ve gözlemci ülkelerden çok sayıda yetkili ve basın mensubunun katıldığı forumda konuşan Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi başlıklı söyleşide Türk havacılık alanında geçmişten bugüne yapılan çalışmaları anlattı. Bayraktar ayrıca Baykar'ın faaliyetleri ve Türkiye Teknoloji Vakfınca yürütülen milli teknoloji hamlesinden bahsetti.

Ata yurdu Özbekistan'da, manevi, ilmi derinliği ve anlamı çok büyük olan Buhara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, 'Ata yurdunda bulunmaktan ve milli teknoloji hamlesini ilmi ve manevi kaynağımız olan bu topraklardan bu meydandan sunum yapmaktan çok bahtiyarım.' dedi.

İnsansız hava araçları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, Türkiye'de 2000'lerin başında ilk robotik uçağını geliştirdiklerini, 2007'de ilk milli insansız hava aracını, 2009'da Bayraktar'ın prototipini yaptıklarını, 2014'te ise Bayraktar TB2 Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdiğini, 2015'te de Roketsan'ın geliştirdiği mühimmatlarla silahlı hale geldiğini söyledi.

2015'te 6 tonluk, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği Akıncı'nın ilk uçuşunu yaptığını, bunun 6 kilogramdan 6 tona giden 20 senelik bir yolculuk olduğunu aktaran Bayraktar, kendilerinin milli ve özgün insansız hava aracı yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar, 'Benim vazifem de teknik ekibi bir orkestra şefi gibi koordine etmek. Kendi bilgimi ve tecrübemi de katıyorum. 13 farklı mühendislik disiplininden oluşan büyük bir ekibimiz var bizim.' diye konuştu.

'NASIL YAPTIĞINIZ NE YAPTIĞINIZDAN DA ÖNEMLİ'
Bayraktar, 'Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız sorusu var. Hangi ahlakla yaptığınız sorusu. Nasıl yaptığınız ne yaptığınızdan da önemli. Bundan da öte, neden yaptığınız sorusu var ki, bu en önemli kısmını teşkil ediyor. İşte, neden yaptığınızla birlikte ne yaptığınız bir anlam kazanabiliyor.' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu alanda teknoloji olarak ilk 3 ülke arasına girdiğini, kendi sınıfında dünyada en iyisi denilebilecek Bayraktar TB2'nin bugün sık sık gündeme geldiğini vurgulayan Bayraktar, 'Kendi sınıfında dünyada en iyisi diyebileceğimiz uçakları yapmayı başardık ama tabii yarış devam ediyor. Sürekli gayret etmek gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri İHA'ların Azerbaycan'daki harekata verdiği destek için babası, ağabeyi ve kendisine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı taltif edildiğini dile getiren Bayraktar, bunun bir mühendis olarak hayatında aldığı en büyük onurlardan olduğunu belirtti.

'O YIKILMAZ, YENİLMEZ ZANNEDİLEN DİNOZORLAR BİR ANDA YIKILIR VE SİZ ÖNE GEÇERSİNİZ'
Bugün dünyada hızlı bir dönüşümün yaşandığına, insanoğlunun eskiden bir yüzyılda biriktirdiği bilgiyi bir haftada biriktirebildiğine dikkati çeken Bayraktar, 'Bu ne demek, yani siz doğru vizyona ve doğru misyona sahipseniz, işinizi çok iyi ve doğru bir ahlakla, milli ve özgün yaparsanız, geleceğin yarışına hazırlanırsanız. Enseyi hiç karartmaya, umutsuz olmaya gerek yok. O yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar bir anda yıkılır ve siz öne geçersiniz.' dedi.

Bayraktar, Baykar'daki tecrübeden esinlenerek, bir çiçekle bahar gelmeyeceğini görüp, bunu toplumsal seferberliğe dönüştürmek için Türkiye Teknoloji Takımı olarak milli teknoloji hamlesi inisiyatifini kurduklarını söyleyerek, bu çerçevede gençlere bu alanları sevdirmek amacıyla ücretsiz eğitim verdiklerini, bunun yanında dünyanın en büyük etkinliği olan Teknofest festivalini düzenlendiklerini kaydetti.
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