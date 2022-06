Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş

Koronavirüse karşı alınan önemli tedbirlerden biri olan maske kullanımı 2 yılı aşkın süredir hayatımızdaydı. Vaka sayıları 1000’in altına düşmesinden sonra maske zorunluluğu da Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırıldı.Pandemi süresi boyunca tüm dünyada maske kıtlığı oluştu. Açık ve kapalı her alanda maske takılmasının zorunlu olmasından sonra maske üreticileri ve fiyatları zamanla yükselmeye başladı. İki yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinden ve vaka sayılarının azalmasından sonra tüm dünya maske kullanımını yavaş yavaş kaldırmaya başladı.Yasakların zamanla kaldırılmasından sonra maske fiyatlarındaki ani düşüşler dikkat çekti. Pandemi döneminde 50’li paketlerdeki Evony maskelerin fiyatı 50 TL civarında satılırken aynı ürünlerin şu an da 9,99 TL’ye satılması dikkat çekti.BİR KUTUSU 200 TL’DEN FAZLA FİYATA SATILDIPandeminin başlarında maskeye ulaşmakta insanlar zorlanıyordu. Koronavirüs zamanında pek çok market zinciri ve medikalciler 100'lü kutu halinde satılan cerrahi maskeleri 250-300 lira civarında satıyordu.BİR AN DA 10 TL’DEN 40 TL’YE ÇIKTIPandeminin başlarında 2020’nin Ocak ayında N95 maskeleri 10 TL’ye satılırken bu maskeler 2020’nin Şubat ayında 40 TL’ye satıldı. Ayrıca klasik 3 katlı maskelerin 50’li paketleri de bir anda yükselişe geçmiş ve insanlar maskelere ulaşmakta zorluk yaşamıştı.MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKTI?İçişleri Bakanlığı'nın maske kullanımına dair yayımlamış olduğu genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı açıklanmıştı.Maske zorunluluğunun kaldırılması için ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmişti. Daha önce iki gün peş peşe vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.