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Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı!

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren GODIVA’nın Global CEO’su Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Ekleme: 4.06.2022 - 19:14 Güncelleme: 4.06.2022 - 19:15 / Editör: Ozge Selin
Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı!
GODIVA'nın Global CEO'su Nurtaç Ziyal Afridi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Afridi'nin kariyer yolculuğu boyunca edindiği deneyimi ve bilgi birikimini Yönetim Kurulu düzeyine taşımasını sağlayan bu atamanın, Holding'in fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yaklaşımının önemli bir çıktısı niteliği taşıdığına dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, 'Nurtaç Ziyal Afridi'nin Yönetim Kurulu üyeliğini derin iş uzmanlığı ve başarılı sonuçlarla dolu yöneticilik geçmişinin yanı sıra Holdingimizdeki kadın temsili açısından da çok kıymetli buluyorum. Bildiğiniz üzere kültürel zenginlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği Yıldız Holding'in global değerleri arasında önemli bir yere sahip. Nurtaç Afridi'nin Holdingimiz bünyesinde uzun yıllardır süren başarısı da kapsayıcılık ve fırsat eşitliği idealine bağlılığımızın bir göstergesidir' dedi.

Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yıldız Holding Kadın Platformu başta olmak üzere çeşitli girişimlerle iş dünyasında kadın temsilinin artması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi alanında çalışmalar yapan Yıldız Holding'de kadın çalışan oranı 2021 sonu itibarıyla yüzde 40,3'e ulaştı. Dünya genelindeki Holding şirketlerinde de yönetim kurullarının yaklaşık yüzde 20'si kadın yöneticilerden oluşuyor.'

NURTAÇ ZİYAL AFRİDİ KİMDİR?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Nurtaç Ziyal Afridi, GODIVA'nın Global CEO'su olarak görev yapıyor. 2020 yılının Aralık ayında GODIVA'nın CEO'luğunu üstlenen Afridi, GODIVA Yönetim Kurulu'nun da üyesi. Bu görevinde, GODIVA'nın dönüşümüne liderlik ediyor ve GODIVA ile özdeşleşen zengin, seçkin lezzeti ve ikonik mirası muhafaza ederken şirketin premium çikolatalarının erişilebilirliğini artırıyor. Afridi, dağıtım kanallarının genişletilmesi, ürün inovasyonuna güç sağlanması, pazarlama ve lisanslamanın yaygınlaştırılması, entegre bir tedarik zinciri oluşturulması ve GODIVA çalışanlarının güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere, GODIVA dönüşümünün her unsurunu yönetiyor. Afridi, Yıldız Holding'in 120'yi aşkın ülkede 300'den fazla marka ile hizmet veren global bir atıştırmalık grubuna dönüşmesini sağlayan ekibin önemli üyelerinden biriydi. Operasyonel deneyiminin yanı sıra, 2008'de GODIVA, 2014'te ise McVitie's, Carr's, Jacobs ve BN (United Biscuits) gibi ikonik markaların satın alma süreçlerini yönetti. 2014'te gerçekleştirilen satın almalar, bugün dünyanın üçüncü bisküvi şirketi olan pladis'in kurulmasıyla sonuçlandı. Afridi ayrıca GODIVA'nın Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki lisans anlaşmalarını da yönetti. Bunlara ek olarak, bugün Türkiye'nin en büyük ikinci perakende indirim marketi olan ŞOK Marketler'in ve Türkiye'nin lider perakende indirim marketi Bizim Toptan'ın satın alma ve halka arz süreçlerine de öncülük etti. Yıldız Holding bünyesine katılmadan önce Accenture ve Arthur Andersen & Co gibi global şirketlerde yöneticilik yaptı. Üniversite eğitimini pazarlama ve finans alanında İstanbul'da tamamlayan Afridi, MBA derecesini ise Almanya'dan aldı. Şu anda çalışmalarını New York'ta sürdürüyor.
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