Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'bukalemun'a benzetti!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, '50 günde 107 miting yaptım. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini topladım. Millet umutsuzdu, o umutları dirilttim, ama beni partim hançerledi. Sandığa, oylara sahip çıkmadı, çıkmadılar' dedi.Diyarbakır'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında cezaevinde olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışmalara değinen İnce, 'Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsan bizimle beraber olacaksın diyorsun. Ortama göre konuşuyorsun. Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun. İzmir'e gidince Atatürkçü, Konya'da muhafazakar, Van'a gidiyorsun HDP'li oluyorsun. Böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız.2018'de CHP'nin oylarına sahip çıkmadığını söyleyen Muharrem İnce, şöyle devam etti:'12 bin sandığa gözlemci koymadılar hiç. 4 milyon oyu çöpe attılar. Bana diyorlar ki, sen sahip çıkmadın. Bunu diyenler aptallardır. Cumhurbaşkanı adayı sandığa sahip çıkmaz. Sandığa parti sahip çıkar. Ben bir tane tek başına bir adamım. 200 bin sandık var. Parti, örgüt sahip çıkar. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Bugün de yine aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Biz Memleket Partisi olarak tüm sandıklarda örgütlenemedik. Biz daha yeni seçime girme hakkını yeni aldık. Ama eminim ki Diyarbakır'da CHP bütün sandıkları koruyamayacaktır. Benim seçimimde koruyamadı çünkü. Konya'da, Urfa'da ve Maraş'ta koruyamadı. Biliyorum, bugün de aynı olduğunu tahmin ediyorum. O kadar iğnelerle hasta hasta mitingler yaptım. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdım. 50 günde 107 miting yaptım. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini topladım. Millet umutsuzdu, o umutları dirilttim, ama beni partim hançerledi. Sandığa, oylara sahip çıkmadı, çıkmadılar, sonra da seçim gecesi neredeydin? Neredeydim seçim gecesi? Neredeydik kardeşim, arıyorum CHP Genel Merkezi'ni kaldık mı ikinci tura? Ne oldu? Sistem çökmüş. Bilgi olmayınca sistem çökünce, sandıklardan sonuç gelmeyince ben nasıl çıkacağım meydana. Çıkamadım tabii ortalığa, bu sefer başladılar sarhoştu da bilmem neydi de.'