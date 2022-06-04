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Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı açıklamada, yeni hafta ile birlikte 'sağanak yağışın' etkili olacağı ifade edildi.

Ekleme: 4.06.2022 - 21:05 Güncelleme: 4.06.2022 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

8 İLE SARI KODLU 'SAĞANAK YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Kırşehir, Muğla, Uşak illerini 'sağanak yağış' konusunda sarı kodla uyardı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, etkisini artırarak devam ettiren aşırı sıcaklara karşı özellikle de çocukları ve yaşlıları uyarıyor.

Saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve direkt güneş temasından kaçınılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şapka ve güneş kreminin önemine dikkat çekiyor.
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