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Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı: Naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sultan Abdülhamid Han ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı. Tepki çeken ifadeler kullanan Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var." dedi.

Ekleme: 4.06.2022 - 16:47 Güncelleme: 4.06.2022 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Tele1 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i tepki çeken ifadelerle hedef aldı. Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var." dedi.



YANARDAĞ'DAN TEPKİ ÇEKEN ABDÜLHAMİD VE NECİP FAZIL KISAKÜREK SÖZLERİ

Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile yaptığı yayın sırasında Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek üzerinden toplumun büyük bir bölümünü hedef aldı.

Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin, eğmeyecektir de... Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Yalan üzerine kurulu... Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama.'" dedi.

Yanardağ'ın sözlerine kısa sürede tepki yağdı. Birçok kişi, Yanardağ'ın özür dilemesi gerektiğini belirtti.
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Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı: Naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var
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