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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu, AB toplantısında AB elçisi gibi konuştu! Terörle mücadele yasasında değişiklik vaadi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidini görmezden gelen ve Avrupa Birliği (AB) elçisi gibi konuşan Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre güncelleneceğini söyledi.

Ekleme: 4.06.2022 - 12:44 Güncelleme: 4.06.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin sınırlarında oluşan terör tehdidini bertaraf etmek için terörle mücadele yasasında bazı değişikliklere gitmesi Avrupa ülkelerini rahatsız etti.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesine düzenlenen operasyonlar sadece Avrupa'yı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız ediyor. Öyle ki CHP lideri, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlatmayı planladığı harekata ise yine karşı çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE YASASINI YUMUŞATMA VAADİ

Suriye'ye yapılması planlanan harekata karşı çıkan Kılıçdaroğlu, büyük bir skandala daha imza attı. İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" programında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidini görmezden gelen CHP lideri, terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre güncelleneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."


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Kılıçdaroğlu, AB toplantısında AB elçisi gibi konuştu! Terörle mücadele yasasında değişiklik vaadi...
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