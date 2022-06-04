  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!

Irak güvenlik güçleri tarafından Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 38 kişinin yakalandığı belirtildi.

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!
Ekleme: 4.06.2022 - 23:25 Güncelleme: 4.06.2022 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!
Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Freci, AA muhabirine, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.

Freci, operasyonda 38 teröristin yakalandığını ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Freci, operasyonda terör örgütü DEAŞ'a ait 8 sığınağın imha edildiğini, 17 bomba düzeneği ve çok sayıda silaha el konulduğunu aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
Faik Öztrak, 'HDP bakanlık isterse ne olacak' sorusuna kaçamak yanıt verdi!
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 38 terörist yakalandı!
Bakan Nebati: Öncelikli konumuz enflasyonla mücadele!
Bakan Soylu: Allah bunlara fırsat vermesin!
Bakan Koca'dan flaş maymun çiçeği açıklaması!
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler Kilis'e ulaştı!
BBP'li Destici'den muhalefete cumhurbaşkanı adayı eleştirisi!
PKK'da çözülme devam ediyor! Kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu 'bukalemun'a benzetti!
FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!
Terör örgütü YPG/PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
CHP Bilecik karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: 'Hırsızın arkasında neden durayım?'
Bakan Soylu'dan 'Terörle mücadeleyi yumuşatma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na: Sana bunları kim söyletiyor?
Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid ve Necip Fazıl Kısakürek'i hedef aldı: Naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var
Yunan medyası panikledi: Türkler Adaları işgal edecek
Bahçeli: Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz
Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılda yapılan icraatleri tek tek sıraladı: Tarihi bir reforma imza attık
Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Servet değerinde: Gramı 15 kilosu 15 bin TL

Korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir!

Korkutan uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir!

Dünyanın gözü Türk SİHA'larında!

Dünyanın gözü Türk SİHA'larında!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor!