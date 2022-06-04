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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!

İstanbul'un tarihi semti Fatih'in turistik yerlerinin başında gelen Beyazıt Meydanı ve çevresinin düzenlemesi bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ağustos 2019'da başlattığı çalışma 2 yıl 9 aydır tamamlanamadı. İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu inşaat halindeki meydandan geçmek zorunda olan öğretim üyeleri ve öğrenciler her gün eziyet çekerken, Beyazid Camii ve Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret eden vatandaşlar ile turistler de şantiyeye dönen yollarda sakatlanmamak için büyük çaba harcıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!
Ekleme: 4.06.2022 - 09:42 Güncelleme: 4.06.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı!
Vaatlerini unutan, başladığı hiçbir işi bitiremeyen İBB Başkanı İmamoğlu, Beyazıt Meydanı'ndaki çevre düzenlemesini de 2 yıl 9 aydır tamamlayamadı. Vatandaşlar ve turistler ise şantiyeye dönen yollarda sakatlanma tehlikesi yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Aralık 2017'de başlattığı ve 228 bin 400 metrekarelik alan üzerinde, Beyazıt Meydanı ve Çemberlitaş Meydanı ile bu meydanlara erişimi sağlayan Ordu Caddesi, Yeniçeri Caddesi, Divanyolu Caddesi, Vezneciler Caddesi ile Fuat Paşa Caddesi'ni kapsayan proje, Mart 2019'da vatandaşın hizmetine sunulmuştu. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra Beyazıt Meydanı'nda yeniden çalışma başlattı.

"SİNİRLERİMİZ BOZULUYOR"

İmamoğlu, 9 Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada "Hızlı hareket ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar çok nitelikli bir hale dönüşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ama bu sözlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen çalışmaların sona ermemesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

İşte o tepkilerden bazıları:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ufuk Uras: Her gün üniversiteye giderken sinirim bozuluyor. 2 yıldır süren yenileme ne zaman biter dersiniz? Haziran'da bitmesi öngörülüyormuş. Bir meydanda bir işçi kazıyor, diğeri de kazılan yeri kapatıyormuş, Beyazıt Meydanı'nın bir türlü bitmeyen hikayesini bir çok yetkiliyle konuştum. Sonuç; bir Türkiye klasiği. Başkanın etrafındaki şebeke sürekli yanlış açıklamalar yapmasına ve ertelemelere neden oluyor, ama bu menfaat ağını aşamamak, negatif seleksiyon da başkanın sorumluluğunda.


Gülcan Tezcan: Meydana döşenen girintili, çıkıntılı taşlar çocuklar, yaşlılar, için ciddi bir tehlike.

Şükrü Özcan: 5 bin yıllık geçmişi olan bir alana iş makinesi sokmak, züccaciye dükkanına filin girmesi gibi bir etki bırakır.

Habibe Erdoğan: Bitse ne farkeder ki? Acayip bir taş döşüyorlar, iki kere düşme tehlikesi geçirdim.

Sebahattin Öz: İstanbul 1970'li yıllara döndü. Dede temeli atıyor ama torun bile zor görüyor.


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