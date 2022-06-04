Frankfurt Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

23 Mayıs'ta oğlunun sağlık durumunun ağırlaştığını yazan Yerkel, Twitter'da bugün yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerkel paylaşımda 'Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…' ifadelerini kullandı.Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel ise sosyal medya paylaşımında 'Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit'imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti…' dedi.