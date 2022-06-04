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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine TFF'den destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından, Suriye'nin Azez bölgesinde 20-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen TFF C Lisans Antrenör Eğitim Programı'na eğitim desteği verildi.

Ekleme: 4.06.2022 - 12:23 Güncelleme: 4.06.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine TFF'den destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2017 yılından beri hayatın normalleşmesi adına yürüttüğü çalışmalara, Türkiye Futbol Federasyonu da katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Kilis Valiliği'nin sorumluluğunda olan Suriye Azez bölgesinde 20-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen TFF C Lisans Antrenör Eğitim Programı'na Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından eğitim desteği verildi.

Programa; Türkiye Futbol Federasyonu adına Antrenör Eğitim Program Müdürü Nur Mustafa Gülen ve Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü katıldı. Eğitimde; El Bab, Cerablus, Afrin, Ahterin, Soran ve Azez güvenli bölgelerinden toplam 24 aday antrenör yer aldı. TFF, 20-29 Haziran 2022 tarihlerinde Azez bölgesinde düzenlenecek antrenör eğitim programına da eğitim desteğinde bulunacak.
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