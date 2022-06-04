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FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY islahlı terör örgütü ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. Ankara Emniyeti, Fetullahçı Terör Örgütünün Mülki İdare içerisindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışmada, 38 Mülki İdari Amirini yakalayarak gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Mülki İdari Amirleri, mahrem imamları deşifre edilmesini sağladı.

FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!
Ekleme: 4.06.2022 - 19:25 Güncelleme: 4.06.2022 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
FETÖnün mülki idari yapılanması deşifre oldu!
Fetullahçı Terör Örgütünün Mülki İdare içerisindeki yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; örgüt mensubu Mülki İdare Amirlerinin FETÖ tarafından görevlendirilen bir Mahrem İmama bağlı oldukları tespit edilmiş, Mahrem imama bağlı Mülki İdare Amiri sınıfına mensup 53 şüpheliden (12 Aktif – 9 Açıkta – 29 İhraç – 1 Emekli – 2 İstifa) Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda AnkaraMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edildi.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ TEK TEK ANLATTI

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanarak ifade veren bir kısım Mülki İdare Amirleri, bağlı bulundukları mahrem imamlar ile operasyonel hatlar üzerinden görüştüklerini, zaman zaman sabit hatlar/büfe ve ankesörler ile kendileri ile irtibat kurulduğunu, bunun sebebinin takipten kurtulmak ve örgüt mensuplarının deşifre olmasını önlemek olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca aynı grupta oldukları diğer Mülki İdare Amirleri ile de ardışık olarak aranmak suretiyle iletişime geçildiği bu iletişimlerin örgütsel amaçlı olduğu ve gizlilik içerisinde süreklilik arz ettiğini beyan ettiler.

MÜLKİ İDAREİ AMİRİN PEŞİNİ BIRAKMAMIŞLAR

Halen Aktif görevde olan bir Mülki İdare Amiri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile olan iltisakını kabul ederken vermiş olduğu ifadesinde; FETÖ örgütüne dini hassasiyetlerle sempati duyarak yer aldığını, örgütün gerçek yüzünü 17-25 Aralık döneminde gördükten sonra örgütle bağlarını kopardığı ancak örgütün peşini bırakmadıklarını ortaya çıktı. Ayrıca belirli aralıklarla himmet adı altında örgüte para verdiğini, görev yaptığı yerlerde kendisi ile sabit hatlar/büfe ve ankesörlü hatlar ile iletişime geçtiklerini FETÖ/PDY Mülki İdare Yapılanması içerisinde mahrem imam olan Mustafa Teoman Erdem, Zafer Kanbur, Bülent Kuşcu ile irtibatının bulunduğunu beyan etti.

9 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 42 Mülki İdare Amirine yönelik gerçekleştirlen operasyonda 38 Mülki İdare Amiri yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan Mülki İdare Amirlerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 21 şüpheli adli kontrol kararıyla, 8 şüpheli yurtdışı ve ev hapsi kararı kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet Fatih Koca, Menderes Topçuoğlu, Mehmet Kocabey, Muhammet Furkan Sancaktutar, Hamza Özer, Hasan Günaydın, Mehmet Ali Gürbüz, Coşkun Öztürk ve Sinan Aşçı olmak üzere toplam 9 şüpheli tutuklanarak Sincan Cezaevine teslim edildi.
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