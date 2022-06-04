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Emniyet’ten çocuk haberleri ile ilgili önemli açıklama: Herhalgi bir çocuk kaçırma vakası yok

Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde gündemde sıkça dolşaan kaçırılan çocuk haberleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu olmadığı bilgisini paylaşırken uç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılacağının altı çizildi.

Ekleme: 4.06.2022 - 17:40 Güncelleme: 4.06.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Emniyet’ten çocuk haberleri ile ilgili önemli açıklama: Herhalgi bir çocuk kaçırma vakası yokSosyal medya üzerinden özellikle son günlerde bir araç plakası verilerek çocuk kaçırıldığı iddiaları artmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada platformlarında yer alan, "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" içerikli videoların gerçek dışı olduğunu belirterek bir açıklama yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı", "kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı" şeklinde ifadeler içeren kaçırma iddialarına karşın, bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği görülmüştür.

"HERHANGİ BİR MÜRAACAT SÖZ KONUSU DEĞİL"

İddia edildiği kapsamda birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılacağının" altı çizildi.
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