Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Son iki yılda tüm dünyadaki düzeni değiştiren koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak görülen Çin’de huzursuzluk artıyor. Salgının başından bu yana “kahramanlar” olarak adlandırılan ve halk sağlığını korumakla görevli olan beyaz koruyucu kıyafetli halk çalışanları, ülke genelinde artık şiddet uygulayıcıları olarak anılıyor. Sosyal medyaya düşen görüntüler ise akılalmaz…

Tüm dünyayı son iki senedir etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri, Çin'de görülmeye devam ediyor. Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin, geçtiğimiz aylardan itibaren 'sıfır vaka' politikası nedeniyle yeniden karantina uygulamaları başlatmıştı.Koronavirüsle mücadelede sert yöntemler kullanan Çin hükümeti, art arda koyduğu yasaklarla büyük tepki toplamıştı.SİVİLLERİ TEKME TOKAT DÖVÜYORLARAylar boyu süren koronavirüs yasakları, ülke halkının gerilimini üst safhalara taşıdı. Sivil huzursuzluğun yaşandığı ülkede tepkileri yeni kaynağı ise sağlık görevlileri oldu. Salgının başladığı tarihlerde 'kahraman' olarak nitelendirilen, koruyucu kıyafetler giyerek sokaklarda koronavirüs yasaklarını uygulayan sağlık görevlilerinin uygulamaları giderek sertleşti.Sık sık sivillerle sorunlar yaşadıkları belirtilen görevliler son aylarda ise halka yönelik şiddet eylemleriyle kendilerinden bahsettirir oldu.Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde, kurallara uymayanları sürükledikleri ve şiddet gösterdikleri görülen sağlık görevlileri, karantinaya girmeyi reddedenleri tekme tokat dövmüştü.Sağlık görevlileri artık insan hakları ihlalleri ile ilişkilendirildi. Sık sık halka arbede yaşayan görevliler, özel mülke tecavüz gibi suçlamaların da hedefine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sağlık görevlilerinin uyguladığı şiddetin boyutunu da gözler önüne serdi.KARANTİNA SONA ERDİÜlkede karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da, şehrin büyük bölümünde hayat normale döndü. Şanghay'da Kovid-19 vakaları 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, 1 Haziran itibarıyla şehirdeki tüm üretiminin ve hayatın normal düzende süreceği kaydedildi.Nüfusu 25 milyonu aşan şehirde, son 14 günde topluluk içi yayılmanın görülmediği bölgelerdeki 22,5 milyon kişi için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Orta ve yüksek riskli bölgeler dışında tüm toplu taşıma hizmetleri ve kent içi ulaşım yeniden normale dönerken, vatandaşlardan kamusal alanlara ve toplu taşıma araçlarına erişebilmek için cep telefonlarındaki sağlık kodlarının yanı sıra son 72 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermeleri isteniyor.