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CHP Bilecik karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: 'Hırsızın arkasında neden durayım?'

İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, iddiaya göre kendisine "Hırsızın arkasında neden durayım?" diyen CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, 'Alenen Hareket' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 4.06.2022 - 16:44 Güncelleme: 4.06.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğünde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda 'Neden belediye başkanımızın arkasında
durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?' sorusu üzerine Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım" diye şeklinde ithamda bulundu.

Bunun üzerine şahıs olayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iletti.

ŞAHİN YAŞAR'A DAVA AÇTI

Şahin'in avukatları bu olay sonrası Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında 'Alenen Hareket' suçundan suç duyurusunda bulundu.
Avukatın, delil olarak tanık ve müdürlüğüne ait güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiği öğrenildi.
CHP Bilecik karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: 'Hırsızın arkasında neden durayım?'
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